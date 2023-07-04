Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.4 259 оценок

Хоррор Amnesia: The Bunker получил патч с исправлением ошибок и улучшениями для авторов модов

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Gutsz
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Независимая швицкая студия Frictional Games продолжает работать над улучшением своего недавно вышедшего детища — хоррора Amnesia: The Bunker. Проект еще на релизе не страдал от серьезных проблем, однако разработчики хотят убедиться в его идеальном состоянии, поэтому выпускают еще одно обновление. Для хоррора был выпущен патч под номером 1.15, который устраняет множество ошибок и облегчает создание модификаций.

Новое обновления для Amnesia: The Bunker в основном направлено на устранение известных сбоев в хорроре, а также оптимизацию общих элементов в игре. В этом апдейте разработчики также напомнили о нативной поддержке модификаций. Специально для авторов творений Frictional Games внесла некоторые изменения, которые должны упростить создание модов.

Примечания к патчу 1.15:

Спойлер
  • Исправлен сбой, связанный с поиском пути.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой невозможно было найти ключ от комнаты связи в Солдатских казармах.
  • Решена проблема, из-за которой взаимодействие отключалось после выключения генератора.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой взаимодействие с кодовым замком прерывалось при определенных сочетаниях клавиш.
  • Устранена проблема, из-за которой игроки не могли спуститься по отверстию лестницы в ДОТе, если в него был брошен предмет.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой предмет кролика безвозвратно терялся, если его бросали на другую карту в зоне переноса.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой трупы нельзя было сжечь при низкой частоте кадров, особенно в режиме обслуживания. Мы надеемся, что это должно решить проблему, из-за которой у некоторых игроков возникали проблемы с запуском достижения «Roastmaster».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой вы могли взаимодействовать с кнопками управления ячейкой за пределами офиса надзирателя, взбираясь на опору.
  • Игроки теперь могут взаимодействовать с вещами, пока воспроизводится завершающая анимация дробовика.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой карманные часы не синхронизировались должным образом с генератором.
  • Устранена проблема, из-за которой лампа сохранения в туннелях иногда не загоралась при входе на карту.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой дробовик входил в позу Т после смерти.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой дробовик не реагировал на действия игрока.
  • Устранена уязвимость, из-за которой игроки могли получить два дробовика, бросив молотов в труп дробовика.
  • Убедитесь, что звуковой эффект смертельного жала дробовика воспроизводится правильно.
  • Гарантировано, что достижение «Импровизатор» не срабатывает, когда дробовик ломает дверь.
  • Сталкеру разрешено появляться раньше при последовательных прохождениях.
  • Исправлен интервал между подсказками предметов в инвентаре при объединении предметов с геймпадом.
  • Устранена проблема с вращением камеры при наклоне с активным эффектом раскачивания.
  • Включена ломаемость деревянного ящика, блокирующего дверь рядом с Администрацией.
  • Решена проблема, из-за которой подсказка о взаимодействии появлялась до последовательности пробуждения в Hub.
  • Исправлено, чтобы у деревянного табурета были правильные эффекты разрушения.
  • Добавлен эффект выделения и индикация значка в правом нижнем углу при наведении на кролика.
  • Уменьшен шум, издаваемый палками, катающимися по туннелям.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой крыса могла помешать игроку выйти из гардероба.
  • Добавлены звуковые эффекты в анимацию нажатия карманных часов.
  • Исправлены проблемы со звуком в Солдатских казармах.
  • Добавлены звуковые эффекты к анимации зажигания факела.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой предустановленный ввод геймпада в главном меню не мог быть запущен путем наведения на него мыши и нажатия кнопки геймпада, исправлена ​​невозможность запустить модифицированную карту непосредственно из командной строки.
  • Исправлены невидимые фальсифицированные объекты, из-за которых их также нельзя было выбрать щелчком мыши (LevelEditor).
  • Исправлен сбой при переходе вверх по каталогу в браузере текстур (все редакторы).
  • Исправлена ​​декаль текстур и сохранение области подлеска (LevelEditor).
  • Исправлен звуковой браузер, не ищущий банки в каталогах модов (LevelEditor/ModelEditor/ParticleEditor)
  • Исправлен начальный размер окна (MaterialEditor)

Amnesia: The Bunker доступна для игры на ПК и консолях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Korvoattano98

Ну, что сказать, время перепройти в 3 раз)

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RickeyIMBA

а есть смысл? хотя бы 1 раз пройти, вот думаю)

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