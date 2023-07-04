Хоррор Amnesia: The Bunker получил патч с исправлением ошибок и улучшениями для авторов модов ©

Независимая швицкая студия Frictional Games продолжает работать над улучшением своего недавно вышедшего детища — хоррора Amnesia: The Bunker. Проект еще на релизе не страдал от серьезных проблем, однако разработчики хотят убедиться в его идеальном состоянии, поэтому выпускают еще одно обновление. Для хоррора был выпущен патч под номером 1.15, который устраняет множество ошибок и облегчает создание модификаций.

Новое обновления для Amnesia: The Bunker в основном направлено на устранение известных сбоев в хорроре, а также оптимизацию общих элементов в игре. В этом апдейте разработчики также напомнили о нативной поддержке модификаций. Специально для авторов творений Frictional Games внесла некоторые изменения, которые должны упростить создание модов.

Примечания к патчу 1.15:

Спойлер

Исправлен сбой, связанный с поиском пути.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой невозможно было найти ключ от комнаты связи в Солдатских казармах.

Решена проблема, из-за которой взаимодействие отключалось после выключения генератора.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой взаимодействие с кодовым замком прерывалось при определенных сочетаниях клавиш.

Устранена проблема, из-за которой игроки не могли спуститься по отверстию лестницы в ДОТе, если в него был брошен предмет.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предмет кролика безвозвратно терялся, если его бросали на другую карту в зоне переноса.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой трупы нельзя было сжечь при низкой частоте кадров, особенно в режиме обслуживания. Мы надеемся, что это должно решить проблему, из-за которой у некоторых игроков возникали проблемы с запуском достижения «Roastmaster».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой вы могли взаимодействовать с кнопками управления ячейкой за пределами офиса надзирателя, взбираясь на опору.

Игроки теперь могут взаимодействовать с вещами, пока воспроизводится завершающая анимация дробовика.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой карманные часы не синхронизировались должным образом с генератором.

Устранена проблема, из-за которой лампа сохранения в туннелях иногда не загоралась при входе на карту.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой дробовик входил в позу Т после смерти.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой дробовик не реагировал на действия игрока.

Устранена уязвимость, из-за которой игроки могли получить два дробовика, бросив молотов в труп дробовика.

Убедитесь, что звуковой эффект смертельного жала дробовика воспроизводится правильно.

Гарантировано, что достижение «Импровизатор» не срабатывает, когда дробовик ломает дверь.

Сталкеру разрешено появляться раньше при последовательных прохождениях.

Исправлен интервал между подсказками предметов в инвентаре при объединении предметов с геймпадом.

Устранена проблема с вращением камеры при наклоне с активным эффектом раскачивания.

Включена ломаемость деревянного ящика, блокирующего дверь рядом с Администрацией.

Решена проблема, из-за которой подсказка о взаимодействии появлялась до последовательности пробуждения в Hub.

Исправлено, чтобы у деревянного табурета были правильные эффекты разрушения.

Добавлен эффект выделения и индикация значка в правом нижнем углу при наведении на кролика.

Уменьшен шум, издаваемый палками, катающимися по туннелям.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой крыса могла помешать игроку выйти из гардероба.

Добавлены звуковые эффекты в анимацию нажатия карманных часов.

Исправлены проблемы со звуком в Солдатских казармах.

Добавлены звуковые эффекты к анимации зажигания факела.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предустановленный ввод геймпада в главном меню не мог быть запущен путем наведения на него мыши и нажатия кнопки геймпада, исправлена ​​невозможность запустить модифицированную карту непосредственно из командной строки.

Исправлены невидимые фальсифицированные объекты, из-за которых их также нельзя было выбрать щелчком мыши (LevelEditor).

Исправлен сбой при переходе вверх по каталогу в браузере текстур (все редакторы).

Исправлена ​​декаль текстур и сохранение области подлеска (LevelEditor).

Исправлен звуковой браузер, не ищущий банки в каталогах модов (LevelEditor/ModelEditor/ParticleEditor)

Исправлен начальный размер окна (MaterialEditor)

Amnesia: The Bunker доступна для игры на ПК и консолях.