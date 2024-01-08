Хоррор Amnesia: The Bunker получил патч с новыми опциями доступности

Компания Frictional Games выпустила новый патч для хоррора Amnesia: The Bunker, направленный на улучшение доступности игры. Таким образом, компания надеется, что ею сможет насладиться как можно больше людей. Учитывая общую сложность игры, это отличный ход, который может вдохнуть в нее новую жизнь.

Среди новых дополнений - ряд улучшений для субтитров, которые теперь можно полностью настраивать, изменения камеры, добавление опциональной помощи при прицеливании, уменьшение способности врагов к восприятию, устранение агрессии крыс, некоторые упрощения во взаимодействиях, добавление режима спринта, возможность более легко и быстро перезаряжать оружие и факел и многое другое.

Патч также исправляет некоторые оставшиеся ошибки и добавляет дополнительные возможности настройки, например, возможность скрыть перекрестие.

Одним словом, это обновление призвано улучшить игровой процесс Amnesia: The Bunker. Конечно, желающие могут играть в нее и без новых опций, сохраняя ужасающий опыт в том виде, в котором он был изначально. Если вы хотите узнать больше подробностей, читайте наш обзор Amnesia: The Bunker.