Хоррор Amnesia: The Bunker теперь можно пройти с русской озвучкой от команды энтузиастов ©

Погрузиться в исследование заброшенного бункера Первой мировой войны в Amnesia: The Bunker с загадочным монстром теперь можно полностью на русском языке. Команда энтузиастов Cool Games опубликовала в открытый доступ свой русификатор звука для хоррора. Как звучит игра на русском языке, вы можете услышать из ролика ниже.

Как отмечают авторы руссификатора, для них это была "самая быстрая за всю историю студии" озвучка игры. Тем не менее они проделали качественную работу над переводом, адаптацией и сведением всех реплик в Amnesia: The Bunker. Для создания озвучки команда пригласила таких профессиональных актеров дубляжа, как Ислам Ганджаев, Алексей Гнеушев, Алексей Малеев, Андрей Пирог и Никиту Красильникова.

Каждый из актеров дубляжа постарался передать пугающую атмосферу из Amnesia: The Bunker, наделив героев уникальными голосами. Скачать руссификатор звука для хоррора можно бесплатно прямо с нашего сайта.