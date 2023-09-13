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Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.5 304 оценки

Хоррор Amnesia: The Bunker теперь можно пройти с русской озвучкой от команды энтузиастов

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Gutsz
Новости

Погрузиться в исследование заброшенного бункера Первой мировой войны в Amnesia: The Bunker с загадочным монстром теперь можно полностью на русском языке. Команда энтузиастов Cool Games опубликовала в открытый доступ свой русификатор звука для хоррора. Как звучит игра на русском языке, вы можете услышать из ролика ниже.

Как отмечают авторы руссификатора, для них это была "самая быстрая за всю историю студии" озвучка игры. Тем не менее они проделали качественную работу над переводом, адаптацией и сведением всех реплик в Amnesia: The Bunker. Для создания озвучки команда пригласила таких профессиональных актеров дубляжа, как Ислам Ганджаев, Алексей Гнеушев, Алексей Малеев, Андрей Пирог и Никиту Красильникова.

Каждый из актеров дубляжа постарался передать пугающую атмосферу из Amnesia: The Bunker, наделив героев уникальными голосами. Скачать руссификатор звука для хоррора можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mark Skinli

Cool Games красавцы, это праздник для меня.

-1
Zolq

на эту ссаную духоту еще и озвучку сделали??? мда уж

-1
Laicus

Нужно быть совсем долбоящером, чтоб вместо качественной оригинальной озвучки пользоваться этим дилетантством.

-9
Armen 88

Нужно уметь ценить разные мнения и уважать труд других людей,а не оскорблять их.Многие люди предпочитают свой родной язык,а не чужой.Но вам,любителям оригинала,этого никогда не понять.

6
Laicus Armen 88

Дело не в оригинальности, а в качестве, и качество этой озвучки гораздо ниже, чем оригинальной.

-3