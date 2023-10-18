Креативный директор хоррора "Amnesia: The Bunker" показал главные нововведения крупного обновления игры ©

Мрачный хоррор от первого лица Amnesia: The Bunker, действие которого разворачивается в бункере времен Первой мировой войны, вскоре обзаведется бесплатным обновлением. В честь Хэллоуина разработчики из студии Frictional Games добавят в игру ряд улучшений и новый уровень сложности для любителей хардкорного прохождения. Главные особенности предстоящего обновления были показаны креативным директором игры в специальном видеоролике.

Фредрик Олссон в обзорном видео продемонстрировал новые возможности Amnesia: The Bunker после обновления. Хоррор получит дополнительные параметры, которые позволят игрокам настроить многие аспекты игры под свои предпочтения, включая сложность. Пользователи смогут выбрать насколько агрессивным будет монстр и насколько он будет преследовать игрока, а также будут доступны множество других параметров.

Хэллоуинское обновление для хоррора принесет в игру увеличенную сложность. Если раньше игроки могли спрятаться от монстра в администрации, то теперь это место не будет таким уж безопасным. Кроме того, в игре будет улучшена система генерации случайных событий и предметов.