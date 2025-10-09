На следующей неделе в Epic Games Store стартует раздача Amnesia The Bunker и Samorost 3

С официальным запуском раздачи в Epic Games Store 9 октября магазин раскрыл содержание акции следующей недели, которая будет посвящена Amnesia: The Bunker и Samorost 3, цены на которые обычно составляют 24,99 и 19,99 долларов соответственно. Игры станут доступны с 16 октября. У пользователей Epic Games Store будет ровно неделя, чтобы добавить их на свои аккаунты.

Четвертая и последняя игра в серии Frictional Games, Amnesia: The Bunker, знаменует собой эволюцию популярной формулы хоррора, но при этом остаётся знакомой, предлагая игрокам управлять персонажем, потерявшим память, от первого лица и перемещаться по пугающим коридорам, где их преследует монстр. Хотя немногие хорроры делают ставку на реиграбельность, Amnesia: The Bunker стремится именно к этому, предлагая такие функции, как рандомизация ресурсов, чтобы отдать приоритет неожиданностям игрового процесса, а не заскриптованным моментам.

Samorost 3 — это квест-игра в жанре point-and-click от чешской студии Amanita Design, создателей Machinarium. В триквеле возвращается космический гном из первых двух игр, а главный герой отправляется на необычную миссию по поиску происхождения таинственной волшебной флейты. Этот бесплатный подарок станет доступен менее чем через месяц после того, как Epic раздала Samorost 2. В отличие от этого, первая часть трилогии никогда не была представлена ​​в EGS.