Обновление Amnesia: The Bunker добавляет очень легкую сложность и очень большой шрифт субтитров

Компания Frictional Games выпустила с новым патч версии 1.31 для Amnesia: The Bunker не такая громоздкая, предлагающий новые дополнения, включая предустановку сложности «Очень легкий». Также есть режим переключения наклона и очень большой размер шрифта для субтитров. Кроме того, при выборе «Уменьшенного движения камеры» дрожание камеры отключается, что обеспечивает более плавную работу. Другие улучшения включают в себя лучшую читабельность и эстетику некоторых фотографий, исправление проблемы, из-за которой достижение «Toot Sweet» не разблокировалось при 120 кадрах в секунду, а также другую, которая могла привязать игроков к факелу.
Журнал обновлений — Amnesia: The Bunker (Версия 1.31)
- Добавлен новый пресет сложности «Очень легко».
- Реализован режим переключения наклона.
- Увеличен размер шрифта субтитров «Очень большой».
- Отключено дрожание камеры, когда включено «Уменьшение движения камеры».
- Улучшена эстетика и читаемость некоторых фотографий.
- Решена проблема, из-за которой игрок мог застрять в состоянии факела, когда был включен режим переключения использования предметов.
- Исправлена ошибка, из-за которой значок взаимодействия с предохранителем появлялся при наведении предохранителя на определенные объекты в Центре офицеров.
- Устранена проблема, из-за которой было трудно получить достижение «Toot Sweet» при игре со скоростью 120 кадров в секунду.
Amnesia: The Bunker доступна для PS4, Xbox One, ПК и Xbox Series X/S.
'' добавляет очень легкую сложность ''
Разработчики заверяют что при его использовании существенно сократится расход туалетной бумаги, столь необходимой для прохождения игры.
как раз для меня, не хардкорщика, жаль нет железа пока что.
Ну отлично, теперь можно и побродить в этих потёмках)