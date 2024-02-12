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Amnesia: The Bunker 06.06.2023
Ужасы, От первого лица
7.6 354 оценки

Обновление Amnesia: The Bunker добавляет очень легкую сложность и очень большой шрифт субтитров

monk70
Новости

Компания Frictional Games выпустила с новым патч версии 1.31 для Amnesia: The Bunker не такая громоздкая, предлагающий новые дополнения, включая предустановку сложности «Очень легкий». Также есть режим переключения наклона и очень большой размер шрифта для субтитров. Кроме того, при выборе «Уменьшенного движения камеры» дрожание камеры отключается, что обеспечивает более плавную работу. Другие улучшения включают в себя лучшую читабельность и эстетику некоторых фотографий, исправление проблемы, из-за которой достижение «Toot Sweet» не разблокировалось при 120 кадрах в секунду, а также другую, которая могла привязать игроков к факелу.

Журнал обновлений — Amnesia: The Bunker (Версия 1.31)

  • Добавлен новый пресет сложности «Очень легко».
  • Реализован режим переключения наклона.
  • Увеличен размер шрифта субтитров «Очень большой».
  • Отключено дрожание камеры, когда включено «Уменьшение движения камеры».
  • Улучшена эстетика и читаемость некоторых фотографий.
  • Решена проблема, из-за которой игрок мог застрять в состоянии факела, когда был включен режим переключения использования предметов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой значок взаимодействия с предохранителем появлялся при наведении предохранителя на определенные объекты в Центре офицеров.
  • Устранена проблема, из-за которой было трудно получить достижение «Toot Sweet» при игре со скоростью 120 кадров в секунду.

Amnesia: The Bunker доступна для PS4, Xbox One, ПК и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MORDORR

'' добавляет очень легкую сложность ''

Разработчики заверяют что при его использовании существенно сократится расход туалетной бумаги, столь необходимой для прохождения игры.

5
Rorschach93

как раз для меня, не хардкорщика, жаль нет железа пока что.

1
Кирилл Друмов

Ну отлично, теперь можно и побродить в этих потёмках)

0