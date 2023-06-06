Пользователи Steam хорошо встретили хоррор Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker доступна уже сегодня, о чем нам напоминает трейлер запуска, недавно выпущенный Frictional Games. Реакция публики также примечательна: первые отзывы в Steam были очень положительными.
В Steam игра вышла несколько часов назад, и уже начинают поступать первые отзывы от пользователей. На данный момент рейтинг составляет 91% положительных отзывов. Игрокам нравится постоянное чувство угнетения, передаваемое игрой, и возвращение к грубому ужасу, где все предназначено для создания напряжения. Парадоксально, но та же озлобленность страха входит в число наиболее подчеркиваемых элементов негативных отзывов (9%).
Отличной игре отличные продажи, но мне больше всего понравился Soma сюжет был просто взрыв мозга amnesia прям такого нету
Тоже Soma понравилась, хотя и не люблю игры бродилки, где нет никакого оружия.
Я неделю ходил под впечатлением. Меня просто разорвало от сюжета. Просто афигенно.
лучше чем amnesia rebirth?
Лучше в плане геймплея, в нее очень интересно играть именно как в сурвайвл хоррор, хорошие механики отлично сочетаются.
спасибо