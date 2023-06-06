Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.4 101 оценка

Пользователи Steam хорошо встретили хоррор Amnesia: The Bunker

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monk70
Новости

Amnesia: The Bunker доступна уже сегодня, о чем нам напоминает трейлер запуска, недавно выпущенный Frictional Games. Реакция публики также примечательна: первые отзывы в Steam были очень положительными.

В Steam игра вышла несколько часов назад, и уже начинают поступать первые отзывы от пользователей. На данный момент рейтинг составляет 91% положительных отзывов. Игрокам нравится постоянное чувство угнетения, передаваемое игрой, и возвращение к грубому ужасу, где все предназначено для создания напряжения. Парадоксально, но та же озлобленность страха входит в число наиболее подчеркиваемых элементов негативных отзывов (9%).

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Adalat

Отличной игре отличные продажи, но мне больше всего понравился Soma сюжет был просто взрыв мозга amnesia прям такого нету

6
SleepyGamer

Тоже Soma понравилась, хотя и не люблю игры бродилки, где нет никакого оружия.

0
caramba1999

Я неделю ходил под впечатлением. Меня просто разорвало от сюжета. Просто афигенно.

0
vertehwost

лучше чем amnesia rebirth?

0
OculusMortem

Лучше в плане геймплея, в нее очень интересно играть именно как в сурвайвл хоррор, хорошие механики отлично сочетаются.

1
vertehwost OculusMortem

спасибо

0