Пользователи Steam хорошо встретили хоррор Amnesia: The Bunker ©

Amnesia: The Bunker доступна уже сегодня, о чем нам напоминает трейлер запуска, недавно выпущенный Frictional Games. Реакция публики также примечательна: первые отзывы в Steam были очень положительными.

В Steam игра вышла несколько часов назад, и уже начинают поступать первые отзывы от пользователей. На данный момент рейтинг составляет 91% положительных отзывов. Игрокам нравится постоянное чувство угнетения, передаваемое игрой, и возвращение к грубому ужасу, где все предназначено для создания напряжения. Парадоксально, но та же озлобленность страха входит в число наиболее подчеркиваемых элементов негативных отзывов (9%).