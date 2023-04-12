Релиз Amnesia: The Bunker отложили на неделю ©

В этом году поклонники игр в жанре ужасов на выживание получили несколько отличных впечатлений от ремейков Dead Space и Resident Evil 4, а еще одна любимая франшиза в этом жанре должна вскоре увидеть свой следующий крупный релиз. Игра Amnesia: The Bunker с момента своего анонса привлекает внимание с каждым новым показом и новыми подробностями, но компания-разработчик Frictional Games объявила, что ждать ее придется чуть дольше, чем ожидалось ранее.

Выйдя в Twitter, студия объявила, что выход игры в жанре ужасов на выживание отложен еще на неделю и теперь она выйдет 23 мая. "Мы откладываем выход Amnesia: The Bunker на одну неделю, и теперь она выйдет 23 мая", - написала Frictional Games. "Это даст нам немного больше времени, чтобы отполировать игру и убедиться, что все идеально перед запуском".

Это не первый раз, когда игра в жанре ужасов на выживание откладывается. Первоначально она должна была выйти в марте, но затем была перенесена на 16 мая.

После выхода Amnesia: The Bunker будет доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и ПК. В игре будет полуоткрытая структура мира, упор на реиграбельность и открытый геймплей, а также некоторые классические светлые и темные механики Amnesia, и все это в кампании, прохождение которой займет 4-6 часов.