Создатели Amnesia хотят сократить аспекты хоррора в будущих играх ©

Frictional Games, команда, стоящая за знаменитой серией Amnesia, хочет поэкспериментировать с новыми темами, которые позволят студии выйти за рамки привычного представления хорроров, исследуя различные направления, чтобы предложить более эмоционально полные впечатления.

"В Frictional Games мы придерживаемся целостного метода, и это играет ключевую роль в дизайне и восприятии наших игр", - сказал в интервью креативный директор Томас Грип (Thomas Grip).

Спустя несколько недель после дебюта игры Amnesia: The Bunker, получившей хорошие отзывы в международной прессе, Грип не преминул уточнить, что "несмотря на то, что все наши игры в той или иной степени являются хорррорами, мы пытаемся добиться своего рода "игрового погружения".

По словам креативного директора, в играх жанра "ужасы" это ощущение легче создать. "Однако мы также исследуем темы, не связанные с необходимостью нагнетать жуть. В будущих проектах, я думаю, мы уменьшим количество ужасов и сосредоточимся на других типах эмоций".

Так неужели на горизонте маячит смена направления деятельности Frictional Games, пусть и частичная? "Я уверен, что наши следующие проекты будут по-прежнему восприниматься как продукция Frictional. В конце концов, вовлеченность, личное путешествие и целостное видение - это черты, которые я считаю отличительными для наших игр, а не только для хорроров как таковых".

По словам Грипа, студия также уверена в своих силах. "Хотя у нас нет бюджета на создание самых длинных интерлюдий в истории, в плане погружения в атмосферу мы способны конкурировать со всеми играми, представленными на рынке".

Мы хотим быть теми, кто делает лучший продукт в любом жанре, которым мы решили заняться, даже если это те направления, на которых специализируются студии ААА. Я не думаю, что это делает нас менее инди, хотя лично я не думаю, что когда-либо полностью принимал это определение для команды.