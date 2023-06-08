Создатели Amnesia: The Bunker хвастаются отличными продажами, хоррор смог обойти Street Fighter 6 в Steam

Шведская студия Frictional Games на днях отметилась релизом новой части знаменитой хоррор-серии Amnesia. На консолях и ПК была выпущена Amnesia: The Bunker и судя по всему проект на старте показывает отличные продажи. По крайне мере на это указывают сами разработчики, хвастаясь у себя в социальных сетях лидирующей позицией игры в топ продажах Steam.
Разработчики из Frictional Games опубликовали скриншот топ продаж Steam в европейском регионе. Как показывает иллюстрация, хоррор Amnesia: The Bunker всего через несколько дней смог обойти один из самых лучших файтингов за последние годы — Street Fighter 6 от Capcom. До этого момента японский проект удерживал лидерство в чарте практически целую неделю сначала из-за предзаказов, а затем уже благодаря покупке релизной версии. Amnesia: The Bunker была создана гораздо меньшей командой, но это не помешало им завоевать свою часть аудитории. Вероятно, уже очень скоро разработчики отчитаются о точных продажах хоррора.
Amnesia: The Bunker доступно для игры на ПК, консолях PlayStation 4 и Xbox.
Так они выпустили реально годный и интересный сурвайвл-хоррор, с потрясающей и логичной реализацией механики, когда ГГ не тупой дрищ который не старается даже защитить себя, у гг есть оружие, но оно не способно убить монстра. Это решает вообще все логические проблемы хорроров и делает хоррор логичным.
При том, что игру взломали в первый же день выхода данного продукта.
Просто в забугровых странах не так много игроков пиратят в отличии от стран СНГ где из 10 игроков 9 пираты.Игра вырвалась в лидеры продаж только благодаря забугровым игрокам.
Так на странице в STEAMDB нет защиты.
начинается- а теперь мой друг я тебе правды расскажу- южная Америка Бразилия, аргентина у них там на 1 месте по пиратству, Европа- на Италия , Испания, Греция - на 1 месте, на 2 - Чехия, Польша и т.д на 3 месте Франция 4 место германия- да да щяс бздить будут что ты что окунел- как ты такое посмел - Ответ мой: посмел ещё как и у них это всё не на показ всё это втихаря французы и германцы ещё те ого го пиратствуют, но в техушку- голберг передаёт привет - он француз
Америка в 2019 была на 1 месте мы аж на 3 месте были- щяс после всех событий ну да ну да мы на 1 месте.
на всякий случай
OK, ждём SOMA 2
От этого она не становится менее унылой!