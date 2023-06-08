Создатели Amnesia: The Bunker хвастаются отличными продажами, хоррор смог обойти Street Fighter 6 в Steam ©

Шведская студия Frictional Games на днях отметилась релизом новой части знаменитой хоррор-серии Amnesia. На консолях и ПК была выпущена Amnesia: The Bunker и судя по всему проект на старте показывает отличные продажи. По крайне мере на это указывают сами разработчики, хвастаясь у себя в социальных сетях лидирующей позицией игры в топ продажах Steam.

Разработчики из Frictional Games опубликовали скриншот топ продаж Steam в европейском регионе. Как показывает иллюстрация, хоррор Amnesia: The Bunker всего через несколько дней смог обойти один из самых лучших файтингов за последние годы — Street Fighter 6 от Capcom. До этого момента японский проект удерживал лидерство в чарте практически целую неделю сначала из-за предзаказов, а затем уже благодаря покупке релизной версии. Amnesia: The Bunker была создана гораздо меньшей командой, но это не помешало им завоевать свою часть аудитории. Вероятно, уже очень скоро разработчики отчитаются о точных продажах хоррора.

Amnesia: The Bunker доступно для игры на ПК, консолях PlayStation 4 и Xbox.