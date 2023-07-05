Создатели хоррора Amnesia: The Bunker использовали фишку из фильмов Кристофера Нолана ©

Независимая студия Frictional Games в этому году отметилась результативным выпуском новой части в серии Amnesia. Мрачная Amnesia: The Bunker отлично проявила себя в области продаж и была положительно встречена игроками. Пока у разработчиков есть возможность передохнуть после успешного релиза игры, главный руководитель проекта Фредрик Олссон раскрыл интересные детали из хоррора. Как оказалось, в Amnesia: The Bunker авторы использовать одну из главных фишек фильмов Кристофера Нолана.

Как пояснил Фредрик Олссон, пока в Amnesia: The Bunker работает генератор, в фоновом режиме с очень низкой громкостью игроки могут услышать так называемый "Тон Шепарда". С его помощью авторы смогли создать в игре иллюзию бесконечно повышающегося или понижающегося тона звучания. По словам разработчика, они подсмотрели эту идею у именитого режиссера Кристофера Нолана, который прибегает к этому в каждом своем фильме. Благодаря этому в хорроре создается дополнительное напряжение, когда игрок подсознательно находится в ожидании чего-то пугающего.

В Amnesia: The Bunker разработчики использовали нисходящую версию тона Шепарда, усиливая ощущение того, что топливо в генераторе заканчивается. Громкость намеренно установлена ​​очень низкой, почти бессознательной, и пользователям нужно очень внимательно прислушиваться, чтобы ее услышать. Это небольшая деталь сильно влияет на общее восприятие игры, и делает мрачные моменты действительно страшными, убежден Олссон.