Студия Frictional Games похвасталась продажами серии хорроров Amnesia

Frictional Games сообщила о важной вехе: совокупные продажи франшизы Amnesia превысили 5 млн копий по миру. Разработчики поблагодарили фанатов за многолетнюю поддержку и напомнили, что ровно два года назад вышла последняя часть серии — Amnesia: The Bunker.

Серия Amnesia заметно повлияла на индустрию хорроров. The Dark Descent (2010) фактически перезапустила интерес к камерным инди-ужастикам от первого лица: отказ от боёв, уязвимость героя и интерактивная физика стали стандартом для десятков последующих проектов и целой волны «летсплеев» по хоррорам. A Machine for Pigs (2013) развивала эксперимент с повествованием и звуком, закрепив за франшизой репутацию одного из самых обсуждаемых хорроров начала 2010-х. Позже Rebirth (2020) вернула акцент на историю и исследование, а The Bunker (2023) переосмыслила формулу в более системном ключе — с открытой структурой уровней, ограниченными ресурсами и преследующим монстром, который реагирует на действия игрока.

За два года после релиза The Bunker получила заметную пострелизную поддержку, однако новых патчей не выходило уже около года. О планах студии пока не сообщается, но с учётом молчания и юбилейных постов поклонники не исключают, что команда уже трудится над следующим проектом во вселенной Amnesia.