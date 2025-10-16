В EGS стартовала раздача хоррора Amnesia: The Bunker и приключения Samorost 3

На неделе с 16 по 23 октября все пользователи ПК в Epic Games Store могут получить бесплатно две игры, включая хоррор о Первой мировой войне, что идеально подходит для Хэллоуина. Как всегда, у пользователей ПК есть ровно неделя, чтобы получить Amnesia: The Bunker и Samorost 3.

Amnesia: The Bunker — игра в жанре survival-horror, выпущенная в 2023 году шведской студией Frictional Games, наиболее известной по серии Amnesia и SOMA. В этой игре ужасов от первого лица вы, французский солдат, оказываетесь в одиночестве в заброшенном бункере времён Первой мировой войны, имея в запасе всего один патрон, который поможет вам выбраться. Проблема в том, что вы не одиноки.

Samorost 3 — это игра-головоломка, сочетающая в себе жанры исследования и point-and-click, от испанской студии Amanita Design. Это также третья игра в серии Samorost, продолжение Samorost 2, и первая полноценная игра в серии, вышедшей в 2003 году.