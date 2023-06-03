Frictional Games объявила, что Amnesia: The Dark Descent теперь поддерживает мастерскую Steam ©

Игра Amnesia: The Dark Descent была выпущена еще в 2010 году и стала первой в серии хорроров Amnesia. Главный герой просыпается в комнате в заброшенном замке, исследует и решает головоломки, спасаясь от бродящих монстров и страха темноты.

Игровое сообщество создало множество модов, и многие моды были выпущены на Nexus Mods и Mod DB. А теперь, игра получила полную поддержку мастерской Steam. Создатели заявили следующее: "Мы знаем, что на данный момент выпущено много модов, и мы в восхищении. Это сделано для того, чтобы сделать возможным беспрепятственную публикацию и установку модов в Steam".

Amnesia: The Bunker выходит 6 июня 2023 года.