Amnesia: The Dark Descent 08.09.2010
8.7 860 оценок

Frictional Games объявила, что Amnesia: The Dark Descent теперь поддерживает мастерскую Steam

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butcher69
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Игра Amnesia: The Dark Descent была выпущена еще в 2010 году и стала первой в серии хорроров Amnesia. Главный герой просыпается в комнате в заброшенном замке, исследует и решает головоломки, спасаясь от бродящих монстров и страха темноты.

Игровое сообщество создало множество модов, и многие моды были выпущены на Nexus Mods и Mod DB. А теперь, игра получила полную поддержку мастерской Steam. Создатели заявили следующее: "Мы знаем, что на данный момент выпущено много модов, и мы в восхищении. Это сделано для того, чтобы сделать возможным беспрепятственную публикацию и установку модов в Steam".

Amnesia: The Bunker выходит 6 июня 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Там редактор был давным-давно, поэтому странно, что они только сейчас решили что-то сделать с мастерской)

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