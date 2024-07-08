Хоррор Amnesia: The Dark Descent включён в список культурного наследия Швеции

Amnesia: The Dark Descent, созданный независимой шведской студией Frictional Games и выпущенный в 2010 году, стал одним из самых ярких представителей жанра хоррор за последние десятилетия. Проект установил новую планку качества для подобных игр, показав, насколько важным может быть атмосферное погружение без чрезмерного использования скримеров. Спустя 14 лет после своего выхода, Amnesia: The Dark Descent вновь получил признание, на этот раз от правительства Швеции.
В Швеции на государственном уровне признали, что видеоигры должны быть частью культурного наследия, как и любое другое искусство. Для закрепления этого статуса был сформирован список культурного наследия, в который вошли самые значимые проекты, созданные в Швеции. В этом списке представлены разнообразные игры, большинство из которых имеют своих отдельных издателей. Особого признания удостоился хоррор Amnesia: The Dark Descent, созданный небольшой независимой командой почти исключительно на энтузиазме.
Список культурного наследия Швеции выглядит следующим образом:
- Stugan — 1986 год
- BackPacker — 1995 год
- Europa Universalis — 2000 год
- Ground Control — 2000 год
- Battlefield 1942 — 2002 год
- Amnesia: The Dark Descent — 2010 год
- Minecraft — 2011 год
- Candy Crush Saga — 2012 год
- Goat Simulator — 2014 год
- The Battle of Polytopia — 2016 год
- Budget Cuts — 2018 год
- Sayonara Wild Hearts — 2019 год
- It Takes Two — 2021 год
Этот список мог бы включать гораздо больше игр. Например, игры Mulle Meck (Gary Gadget) занимают особое место в сердцах многих игроков и создателей игр. SteamWorld от Image & Form и Unravel от Coldwood показывают, что разработка игр была успешной по всей стране. Rymdkapsel от Grapefrukt демонстрирует, что даже разработчики-одиночки могут добиться успеха. Жюри также отметило Valheim от Iron Gate, хотя игра ещё не вышла в полной версии. Helldivers 2 — ещё одна новая игра, которую стоит рассмотреть для обновления списка в будущем. Все эти игры заслуживают почётного упоминания.
Один из лучших хорроров👍
Да, отличная игра. И такое ощущение, что именно после её успеха начали всё чаще появляться игры, ориентированные именно на густую, жуткую атмосферу, а не на скримеры. Ну или просто мне так стали попадаться
Странно, почему не Soma. По-моему, куда более достойный для этого проект. // Артём Ганник-Атаракс
ну SOMA не полностью отдается в хоррор. Там игра берет больше атмосферой и сюжетом. Хотя в некоторых местах было жутковато и страшно. Amnesia пугает от начала и до конца, даже в самом главном меню.
Здесь же вопрос не в том, что страшно, а что не страшно. А в том, что более достойно. И мне кажется, что Soma куда более собранный, цельный и интересный проект, чем Amnesia. // Артём Ганник-Атаракс
'' насколько важным может быть атмосферное погружение без чрезмерного использования скримеров ''
Скримеры - палочка выручалочка для бездарей. Ну, меня то заставить ойкнуть это большая проблема....порой и сам бы рад, да не выходит. Зато раздражают они по полной. А народ в основном подпрыгивает и верещит не от страха, а от банальной неожиданности. Да и скримеры по одной схеме; вспышка - взвизгнул серпом по яйцам некий музончик - рожа (обычно). Страшно? - ни фига не страшно. Неожиданно? - о да ! Талантливо? - да не смешите. Нежданно громко пустить ветра тоже скример....
когда стране гордиться нечем она гордится игрой)