Among the Trolls - приключенческая игра на выживание, которую компания 505 Pulse выпустит в раннем доступе в 2025 году

Among the Trolls, анонсированная в 2022 году приключенческая игра на выживание от первого лица, выйдет в раннем доступе для ПК через Steam в 2025 году, объявили издатель 505 Pulse и разработчик Avantgarden Games.

Хотя изначально планировалось, что Among the Trolls будет издана 505 Games, издание перешло на независимый игровой лейбл Digital Bros 505 Pulse. Кроме того, после закрытия оригинального разработчика Forbidden Studio команда, заложившая основу для игры, решила продолжить поддержку проекта, доверив его Avantgarden Games, которая начала с нуля в 2024 году и перенесла проект с Unity на Unreal Engine.

«Мы очень рады сотрудничать с Avantgarden в деле возрождения проекта Among the Trolls», — сказал в пресс-релизе старший глобальный бренд-менеджер 505 Pulse Фабрицио Фараони. «Они с энтузиазмом восприняли эту концепцию. Было сообщество игроков, жаждущих узнать больше о статусе проекта. Мы долго работали за кулисами, и теперь мы наконец готовы показать первые проблески игры, которую они создают. По-настоящему уникальный опыт, сочетающий механику выживания, богатое повествование на фоне потрясающих финских пейзажей».

Креативный директор Avantgarden Games Джорджио Мачеллари добавил:

«Мы рассматриваем Among the Trolls как возможность представить другой взгляд на жанр выживания и сформировать его с помощью преданного сообщества. Наше партнерство с 505 Pulse позволяет нам донести это видение до глобальной аудитории».

Обзор игры от 505 Pulse:

О игре

Игра Among the Trolls, действие которой происходит на уединенном финском архипелаге, предлагает игрокам исследовать пышные леса, выживать вопреки всем обстоятельствам и разгадывать древние тайны, связанные с их потерянными родственниками. Игра делает акцент на динамичном, живом мире, где действия игрока не только влияют на выживание, но и на окружающую среду и ее существ.

Among the Trolls предлагает захватывающее сочетание исследования, выживания и повествования, которое выделяется на современном игровом ландшафте. Запуская игру в раннем доступе Steam, команда разработчиков стремится привлечь игровое сообщество к формированию эволюции игры, гарантируя отточенный и увлекательный финальный опыт.

Основные особенности

Погружение в игровой процесс выживания — собирайте ресурсы, создавайте инструменты и оттачивайте свои навыки выживания в динамичном мире, который реагирует на ваши действия.

Динамическое исследование — находите скрытые пути, решайте головоломки окружающей среды и встречайте мифических существ в богато детализированной финской дикой природе.

Живая экосистема — процветайте в гармонии с природой, которая реагирует на ваш выбор, предлагая уникальное сочетание исследования и стратегии.

Увлекательное повествование — постепенно раскрывайте правду об исчезновении вашего родственника и древние предания северных лесов.

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