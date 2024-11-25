ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Среди волн 2027 г.
Адвенчура, Инди
4 3 оценки

Беременная героиня и тайна Дверей Рождения: появился новый геймплейный трейлер российской игры "Среди волн"

Lunersun
Новости

Небольшая российская студия Vs/Studio, в которой трудится всего семь энтузиастов, представила геймплейный трейлер своего проекта «Среди волн». Разработчики создают приключение, где игрокам предстоит не только исследовать загадочные локации, но и погрузиться в размышления над различными философскими темами.

Действие игры развернётся в далёком будущем, а главной героиней станет беременная женщина. Вместе с ней игрокам предстоит изучить научный комплекс «Алатырь-М» и раскрыть тайну загадочных Дверей Рождения, при этом сюжет будет тесно переплетён с религиозными мотивами.

А вот что касается жанра, то создатели сознательно избегают определения «метроидвания», хотя и признают влияние таких легендарных игр как Metroid и Castlevania: Symphony of the Night. По словам разработчиков, они стремятся привнести в жанр что-то действительно новое и уникальное, создавая собственное видение приключенческой игры с акцентом на исследовании.

Ну а когда именно игроки смогут оценить все задумки команды — пока неизвестно.

-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
GullibleCelia

Беременная героиня, сражающаяся со злодеями - выглядит максимально странно... Да и вся эта религиозность выглядит как-то повесточно

2
Alex40001

кхм сейчас игры 18+ лучше делают ...

1
ComprehensiveWestin

там была роспись под хохлому? узор красный на костюме...

1
Пользователь ВКонтакте

что за сюрный сюр??? // Иван Марков

0
Александр Мотошвили

объективно, для российской игры очень даже достойно

0
Jarvis666

Nice ass, но над дизайном костюмов и анимации нужно работать))

0
Пользователь ВКонтакте

Ну-у... Мда-а... Графон есть, сюжет вроде ни чё так. Но вот к выбору главной героини есть вопросики. Или это на волне политической коньюктуры? И все дальнейшие медиа контенты будут такими? // Виктор Ковалевский

0
canteexnik

крипота знатная)))

0
Темный-Властелин

всегда хотел попробовать с беременными

-1
Пользователь ВКонтакте

Наши-как всегда,могли бы сделать хорошо,но,не сделали.Могли бы не навалить кринжа,но,навалили.Ну почему?🤔 // Анатолий Егерь

-1
Wolfenstein

джва года ждать такую игру xD вместо кала трешака этого лучшеб моды к настоящим играм делали

-4