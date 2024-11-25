Беременная героиня и тайна Дверей Рождения: появился новый геймплейный трейлер российской игры "Среди волн"

Небольшая российская студия Vs/Studio, в которой трудится всего семь энтузиастов, представила геймплейный трейлер своего проекта «Среди волн». Разработчики создают приключение, где игрокам предстоит не только исследовать загадочные локации, но и погрузиться в размышления над различными философскими темами.
Действие игры развернётся в далёком будущем, а главной героиней станет беременная женщина. Вместе с ней игрокам предстоит изучить научный комплекс «Алатырь-М» и раскрыть тайну загадочных Дверей Рождения, при этом сюжет будет тесно переплетён с религиозными мотивами.
А вот что касается жанра, то создатели сознательно избегают определения «метроидвания», хотя и признают влияние таких легендарных игр как Metroid и Castlevania: Symphony of the Night. По словам разработчиков, они стремятся привнести в жанр что-то действительно новое и уникальное, создавая собственное видение приключенческой игры с акцентом на исследовании.
Ну а когда именно игроки смогут оценить все задумки команды — пока неизвестно.
Беременная героиня, сражающаяся со злодеями - выглядит максимально странно... Да и вся эта религиозность выглядит как-то повесточно
кхм сейчас игры 18+ лучше делают ...
там была роспись под хохлому? узор красный на костюме...
что за сюрный сюр??? // Иван Марков
объективно, для российской игры очень даже достойно
Nice ass, но над дизайном костюмов и анимации нужно работать))
Ну-у... Мда-а... Графон есть, сюжет вроде ни чё так. Но вот к выбору главной героини есть вопросики. Или это на волне политической коньюктуры? И все дальнейшие медиа контенты будут такими? // Виктор Ковалевский
крипота знатная)))
всегда хотел попробовать с беременными
Наши-как всегда,могли бы сделать хорошо,но,не сделали.Могли бы не навалить кринжа,но,навалили.Ну почему?🤔 // Анатолий Егерь
джва года ждать такую игру xD вместо кала трешака этого лучшеб моды к настоящим играм делали