Беременная героиня и тайна Дверей Рождения: появился новый геймплейный трейлер российской игры "Среди волн"

Небольшая российская студия Vs/Studio, в которой трудится всего семь энтузиастов, представила геймплейный трейлер своего проекта «Среди волн». Разработчики создают приключение, где игрокам предстоит не только исследовать загадочные локации, но и погрузиться в размышления над различными философскими темами.

Действие игры развернётся в далёком будущем, а главной героиней станет беременная женщина. Вместе с ней игрокам предстоит изучить научный комплекс «Алатырь-М» и раскрыть тайну загадочных Дверей Рождения, при этом сюжет будет тесно переплетён с религиозными мотивами.

А вот что касается жанра, то создатели сознательно избегают определения «метроидвания», хотя и признают влияние таких легендарных игр как Metroid и Castlevania: Symphony of the Night. По словам разработчиков, они стремятся привнести в жанр что-то действительно новое и уникальное, создавая собственное видение приключенческой игры с акцентом на исследовании.

Ну а когда именно игроки смогут оценить все задумки команды — пока неизвестно.