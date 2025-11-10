ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Среди волн 2027 г.
Адвенчура, Инди, Платформер
6.2 26 оценок

Началась запись на закрытое тестирование второй демоверсии метроидвании Среди Волн

Extor Menoger Extor Menoger

Российская команда VS/Studio открыла запись на закрытое тестирование второй демоверсии своей будущей игры Среди Волн. Проект представляет собой философскую 2.5D-метроидванию с элементами иммерсив-сима. События разворачиваются в мире, где православная эстетика сочетается с советским брутализмом и элементами деревянного зодчества.

Тестирование запланировано на период с 21 по 30 ноября. В новой демоверсии игрокам будет доступно 20 комнат для исследования, семь активных и восемь пассивных способностей, пятнадцать видов предметов, влияющих на геймплей, а также пять типов противников. Разработчики обещают, что в демо можно будет встретить трех персонажей, а геймплей будет включать эпизоды как в 2.5D, так и в полном 3D. Кроме того, появится возможность цветовой кастомизации костюма главной героини.

Действие игры происходит в гигантской техно-крепости Алатырь-М, где наука переплетается с верой. Главная героиня, безымянная странница, носит под сердцем уникального ребенка, который дарует ей сверхъестественные способности. Используя силы дитя, игрокам предстоит исследовать мир, решать головоломки, манипулировать гравитацией и сражаться с врагами.

Желающие принять участие в тестировании могут подать заявку через специальную форму. Релиз игры Среди Волн намечен на 2027 год.

20
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
ant 36436
манипулировать гравитацией и сражаться с врагами.

Играя за беременную... у них там весь офис Кодзима покусал?

11
Xbox Forever

не только мне показалось что она беременная

ant 36436 Xbox Forever
Главная героиня, безымянная странница, носит под сердцем уникального ребенка, который дарует ей сверхъестественные способности.
AndralStormborn

Беременная гг? Фу

3
Neko-Aheron

Они на нетакусоков решили акцентировать свой продукт ?

2
endg
4
Daikxdd

что это за кал? почему она не афро?

2
Пользователь ВКонтакте

что простите? // Миша Бояренев

2
r23dom

так, так, так игру беса косвенно обсираем, а тут нализываем аж дым идет, в чем же подвох?

2
Артем Lion

какой бред чеканят, верните времена пс2 и пс3, когда шедевры за шедеврами чеканили

1
Авраам Линкольн
Главная героиня, безымянная странница, носит под сердцем уникального ребенка,

Кадзимба вошёл в чат со своими беременными вайфу! А за ним следом Дракман.

1
MikeNCHK

Так просто для справки, не знаю откуда разрабы родом. Но я из того же субъекта федерации что и реальный город Алатырь, а именно Чувашская республика. Так вот, Алатырь известен в реальное время только Колонией поселения для осужденных на всю республику. Про историю не скажу, буду рад что есть что то значимое.

MiniatureSamson

разработчики Atomic Heart подсосались, в смысле поздравили разработчиков среди волн с выходом игры