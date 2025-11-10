Началась запись на закрытое тестирование второй демоверсии метроидвании Среди Волн

Российская команда VS/Studio открыла запись на закрытое тестирование второй демоверсии своей будущей игры Среди Волн. Проект представляет собой философскую 2.5D-метроидванию с элементами иммерсив-сима. События разворачиваются в мире, где православная эстетика сочетается с советским брутализмом и элементами деревянного зодчества.
Тестирование запланировано на период с 21 по 30 ноября. В новой демоверсии игрокам будет доступно 20 комнат для исследования, семь активных и восемь пассивных способностей, пятнадцать видов предметов, влияющих на геймплей, а также пять типов противников. Разработчики обещают, что в демо можно будет встретить трех персонажей, а геймплей будет включать эпизоды как в 2.5D, так и в полном 3D. Кроме того, появится возможность цветовой кастомизации костюма главной героини.
Действие игры происходит в гигантской техно-крепости Алатырь-М, где наука переплетается с верой. Главная героиня, безымянная странница, носит под сердцем уникального ребенка, который дарует ей сверхъестественные способности. Используя силы дитя, игрокам предстоит исследовать мир, решать головоломки, манипулировать гравитацией и сражаться с врагами.
Желающие принять участие в тестировании могут подать заявку через специальную форму. Релиз игры Среди Волн намечен на 2027 год.
Так просто для справки, не знаю откуда разрабы родом. Но я из того же субъекта федерации что и реальный город Алатырь, а именно Чувашская республика. Так вот, Алатырь известен в реальное время только Колонией поселения для осужденных на всю республику. Про историю не скажу, буду рад что есть что то значимое.
