Создатели российской игры "Среди волн" рассказали о долгом пути разработки своего проекта

Российская студия VS/Studio ответила на некоторые вопросы о своей игре «Среди волн». Оказывается, первые идеи проекта появились ещё в 2006 году, но только к 2014-му они оформились в полноценную концепцию. А до реальной разработки дело дошло и вовсе в 2022-м.

За эти годы команда не просто вынашивала идею — она искала способ сделать что-то действительно особенное. Создателей откровенно утомили однотипные герои современных игр, которых словно штампуют по шаблону — то копируя известных актёров, то повторяя успешные образы из других проектов. Вместо этого они решили создать по-настоящему необычных персонажей.

Такой подход к разработке отразился и на игровой механике. Хотя «Среди волн» можно отнести к жанру метроидвании, авторы намеренно отказались от привычных решений вроде двойного прыжка или рывка. Вместо этого они предпочли искать собственные идеи, которые сделают игру действительно уникальной.

И даже название игры родилось не случайно. В мире «Среди волн» существует загадочное Управляющее поле, чьи волны формируют саму реальность. Главная героиня может влиять на это поле благодаря своему ребёнку, которого называют просто Чадо. В игре также будет система костюмов для главной героини. Сейчас это просто награды за исследование мира, но в будущем авторы хотят сделать их более значимыми для игрового процесса.

Ну а опробовать игру можно будет совсем скоро — разработчики собираются запустить закрытое тестирование в следующем году. Сначала «Среди волн» выйдет в Steam и VK Play, а потом, если всё сложится удачно, появится и на консолях.