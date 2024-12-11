В Steam появилась страница игры "Среди волн", где православие встречается с научной фантастикой

В Steam появилась страница игры «Среди Волн» от российских разработчиков VS/Studio. Проект представляет собой метроидванию, где русская культура переплетается с научной фантастикой.
Действие развернётся в загадочной чёрной крепости Алатырь-М, где творится настоящая чертовщина. Представьте себе место, где православные иконы мирно соседствуют с искусственным интеллектом, а на обычных панельках можно найти древние молитвы. Прямо как матрёшка, эта крепость прячет внутри себя множество слоёв русской культуры, перемешанных с фантастикой и мистикой.
Главной героиней станет загадочная путница по прозвищу Безымянная, которая носит с собой какого-то необычного ребёнка. Именно он даёт ей сверхспособности, с помощью которых придётся исследовать бесконечные коридоры крепости, драться с врагами и решать головоломки. А заодно выяснить, что такое эти таинственные Двери Рождения.
сама идея с натяжкой неплохая, но судя по скринам в стиме это то еще дерьмо. такое чувство, что нейронкой сгенерировали окружение
Да это Вархаммер 40 000 !!! XD
Попец прям как в Stellar Blade 😄 // Кейт Фостер
то есть дегрофантастика встречается с научной фантастикой?
Научная фантастика это чушь похлеще фэнтези и любой религии, в том же мASS эффект такой бред насочиняли...
Очень. Тонкий. Лед.
Посмотрим когда выйдет!
типа если сказать, что это трешак кала а не игра то засудят за оскорбление верующих поэтому 110 из 10 триллионов игра ваще
чет вспомнился обзор