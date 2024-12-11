В Steam появилась страница игры "Среди волн", где православие встречается с научной фантастикой

В Steam появилась страница игры «Среди Волн» от российских разработчиков VS/Studio. Проект представляет собой метроидванию, где русская культура переплетается с научной фантастикой.

Действие развернётся в загадочной чёрной крепости Алатырь-М, где творится настоящая чертовщина. Представьте себе место, где православные иконы мирно соседствуют с искусственным интеллектом, а на обычных панельках можно найти древние молитвы. Прямо как матрёшка, эта крепость прячет внутри себя множество слоёв русской культуры, перемешанных с фантастикой и мистикой.

Главной героиней станет загадочная путница по прозвищу Безымянная, которая носит с собой какого-то необычного ребёнка. Именно он даёт ей сверхспособности, с помощью которых придётся исследовать бесконечные коридоры крепости, драться с врагами и решать головоломки. А заодно выяснить, что такое эти таинственные Двери Рождения.