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Среди волн 2027 г.
Адвенчура, Инди
6.7 14 оценок

В Steam появилась страница игры "Среди волн", где православие встречается с научной фантастикой

Lunersun
Новости

В Steam появилась страница игры «Среди Волн» от российских разработчиков VS/Studio. Проект представляет собой метроидванию, где русская культура переплетается с научной фантастикой.

Беременная героиня и тайна Дверей Рождения: появился новый геймплейный трейлер российской игры "Среди волн"

Действие развернётся в загадочной чёрной крепости Алатырь-М, где творится настоящая чертовщина. Представьте себе место, где православные иконы мирно соседствуют с искусственным интеллектом, а на обычных панельках можно найти древние молитвы. Прямо как матрёшка, эта крепость прячет внутри себя множество слоёв русской культуры, перемешанных с фантастикой и мистикой.

Главной героиней станет загадочная путница по прозвищу Безымянная, которая носит с собой какого-то необычного ребёнка. Именно он даёт ей сверхспособности, с помощью которых придётся исследовать бесконечные коридоры крепости, драться с врагами и решать головоломки. А заодно выяснить, что такое эти таинственные Двери Рождения.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
пекабир

сама идея с натяжкой неплохая, но судя по скринам в стиме это то еще дерьмо. такое чувство, что нейронкой сгенерировали окружение

5
Concelhaut
Представьте себе место, где православные иконы мирно соседствуют с искусственным интеллектом, а на обычных панельках можно найти древние молитвы. Прямо как матрёшка, эта крепость прячет внутри себя множество слоёв русской культуры, перемешанных с фантастикой и мистикой.

Да это Вархаммер 40 000 !!! XD

3
zjkjt
2
Пользователь ВКонтакте

Попец прям как в Stellar Blade 😄 // Кейт Фостер

1
Angeluses

то есть дегрофантастика встречается с научной фантастикой?

0
dexxxx123

Научная фантастика это чушь похлеще фэнтези и любой религии, в том же мASS эффект такой бред насочиняли...

-6
Rey4rtRO

Очень. Тонкий. Лед.

0
komrad.tzar

Посмотрим когда выйдет!

0
Wolfenstein

типа если сказать, что это трешак кала а не игра то засудят за оскорбление верующих поэтому 110 из 10 триллионов игра ваще

0
OPen man

чет вспомнился обзор

-1