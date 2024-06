В новом симуляторе фермы Among The Wild вас ждут не совсем обычные питомцы

Шведская инди-студия Nuggets Entertainment готовится удивить игровое сообщество своим дебютным проектом — Among The Wild. Эта приключенческая игра от первого лица предложит игрокам окунуться в причудливый мир, где им предстоит совмещать управление собственной фермой с исследованием окружающих земель и приручением забавных существ.

В Among The Wild вы сможете проявить свои таланты в сельском хозяйстве, выращивая различные культуры и создавая процветающую ферму. Однако настоящее приключение начнётся, когда вы отправитесь изучать окрестности в поисках необычных существ. Вам придётся не только собирать коллекцию этих очаровательных созданий, но и заботиться об их благополучии, обеспечивая их едой и укрытием.

Особого внимания заслуживают загадочные пушистые шары с чрезмерно широкими улыбками. Несмотря на свой милый и дружелюбный вид, эти существа вызывают некоторые подозрения своей непредсказуемостью. Кто знает, быть может, за их очаровательной внешностью скрывается способность в мгновение ока проглотить чью-нибудь ценную безделушку, не моргнув и глазом.

Основатель Nuggets Entertainment Тим Бадыляк пока не спешит раскрывать все секреты игры, находящейся на ранней стадии разработки. Однако он поделился, что существа в Among The Wild уже проявляют неожиданное поведение, например, умудряются сбегать из своих вольеров самым загадочным образом.

Наша цель — создать уникальную экосистему, где у каждого вида будут свои потребности и модели поведения, что может приводить к удивительным и непредсказуемым ситуациям», — рассказывает Бадыляк.

Именно эти моменты, когда существа ведут себя непредсказуемо и удивляют игрока, по словам разработчика, стали одними из самых ярких в процессе создания Among The Wild.

Возможно, временами будет небольшой хаос, но это будет очаровательный хаос, — добавляет он.

На официальном сайте Among The Wild уже открыта регистрация для желающих принять участие в закрытом альфа-тестировании игры. Его запуск запланирован на конец осени или начало зимы этого года. В дальнейшем Among The Wild появится в раннем доступе Steam для ПК, однако точная дата релиза пока не сообщается.