Авторы Among Us раскрыли, на что уже год тратят заработанные игрой деньги

Разработчики инди-хита Among Us подвели итоги первого года работы своего издательского фонда Outersloth. Его запустили в 2024 году с одной простой целью — помочь «рублем» небольшим, но многообещающим проектам.

За 12 месяцев поддержку получили 22 тайтла. Из них большинство — RPG, таких в общей сложности 6. Подавляющая часть игр получила сумму, не превышающую 500 тысяч долларов, но двум выделили больше миллиона.

Отдельно отметили, что Outersloth финансирует примерно 1,4% из всех поступающих проектов. Казалось бы, совсем немного, но это почти в 9 раз выше, чем средний показатель у классических издателей. У них зеленый свет получают около 0,16% заявок.

Виктория Трэн, директор по коммуникациям в Innersloth: Outersloth уже стал для нас огромным успехом. Главная цель заключалась в том, чтобы передать деньги в руки инди-разработчиков и помочь хорошим играм состояться — и мы это сделали.

Главный критерий выбора игр, которые получат деньги, — это, как выразились в Innersloth, «вайб».

Напомним, Among Us стала неожиданным хитом в 2020 году. И хотя пик популярности игры до сих пор прошел, она до сих пор остается для своих создателей крайне прибыльным проектом. Свой фонд для инди-игр они планируют поддерживать и дальше.