Авторы Among Us рассматривают возможность удаления игры в знак протеста против Unity

Как мы уже сообщали, компания Unity решила изменить правила монетизации своего движка. Среди изменений наиболее спорным является включение платы за установку игры пользователем, которую должны платить разработчики. Очевидно, что это не было воспринято многими командами разработчиков, и все они реагируют на это по-разному. Например, Форест Уиллард - программист из Innersloth (Among Us) - заявил, что они могут даже удалить игру, пока ищут решение проблемы.
Нам повезло, что у нас есть ресурсы для смены движка, и я не вижу причин, по которым мы должны платить Unity за просто так, пока мы это делаем. Я очень надеюсь, что они отступят, но, честно говоря, они должны бояться того, как много доверия они сжигают этим заявлением. Готов поспорить, что Steam, Epic, Sony, Nintendo и Microsoft будут рады волнам разработчиков, отзывающих свои игры. "Innersloth всегда исправно платила Unity за лицензии и сервисы, которые мы используем. Я не сторонник ярких выступлений, но это неоправданно и *заставит* меня приложить усилия..
Уиллард указал на Unreal и Godot как на потенциальные альтернативы для разработчиков, желающих отказаться от платформы Unity, добавив, что они "терпеливо ждут Luxe", который описывается как "бесплатный, кроссплатформенный, быстроразвивающийся" альтернативный движок.
Innersloath - не единственная компания, которая рассматривает радикальные меры и открыто заявляет о своем несогласии.
Авторы Cult of the Lamb грозятся удалить игру из продажи в знак протеста против Unity, а создатель Rust заявил, что продолжение игры не будет создаваться на Unity.
Странная ситуация. Большинство игр на unity - это поделки, созданные для получения прибыли на мобилках с бесконечным количеством рекламы. Большинство таких "бесплатных" игр просто созданы для выкачивания денег с пользователей. И мне кажется, что решение unity было направлено на этих ребят. Но это все равно выстрел себе же в ногу, потому что прослеживается желание стянуть и себе кусочек пирога, а не воздействовать на этот рынок. Но вот ситуация с разработчиками, которые "угрожают" и "заявляют" о том, что откажутся от unity, потому что блабла. У них не было ресурсов , сейчас есть. Unity - это движок для начального уровня геймдева. И очевидно, что для развития своих проектов, необходимо менять движок. И вот все разработчики поднимают темы, какие плохие и жадные разработчики unity, а тему, где под этим unity некоторые господа и дамы клепают откровенное фекальные содержимое с целью получения гиперприбыли - молчат.