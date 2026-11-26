Обычная игровая сессия в популярной онлайн-игре Among Us привела к спасению семнадцатилетней Кайли Ареллано. Юная девушка числилась пропавшей без вести с мая 2025 года и провела в заточении более почти два года, а если точнее - её не могли найти 500 дней.

В середине октября подросток Лэндон Тресп из штата Колорадо случайно встретил Кайли в одном из игровых лобби, после чего они продолжили общение в Discord. Через две недели регулярных бесед девушка набралась смелости и рассказала о своем похищении. Чтобы доказать правдивость своих слов, она отправила собеседнику новостные статьи о собственном розыске. Подросток немедленно показал тревожную переписку своей матери, потому что ситуация уже требовала вмешательства взрослых.

Мать подростка сразу связалась с пострадавшей, но спасательная операция осложнялась полным отсутствием точного адреса. Женщина начала кропотливо изучать реестры и сайт недвижимости Zillow, чтобы найти похожее здание по крупицам описания окрестностей. Когда пленнице отправили снимки двух потенциально подходящих домов, она уверенно узнала подвал и фасад своего места заточения в штате Орегон.

Мама мальчика передала полученные даные агентам ФБР и родственникам пропавшей девушки. Уже 1 ноября сотрудники правоохранительных органов окружили дом подозреваемого, а женщина все это время оставалась на видеосвязи с Кайли и убеждала ее выбежать из подвала навстречу спасателям. Полицейские успешно освободили подростка и задержали 39-летнего Адама Хармела, которому теперь предъявлены тяжкие федеральные обвинения в похищении несовершеннолетней.

Сейчас пострадавшая проходит курс необходимой медицинской и психологической реабилитации, но молодые люди продолжают поддерживать теплое общение и по-прежнему регулярно играют в видеоигры вместе.