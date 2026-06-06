На Summer Game Fest анонсировали сюжетную игру Among Us Story: On Guard

Во время Summer Game Fest 2026 состоялся анонс новой игры во вселенной Among Us. Проект получил название Among Us Story: On Guard и был представлен коротким трейлером.

В отличие от оригинальной многопользовательской игры, новинка сделает ставку на сюжетное прохождение. Игрокам предстоит расследовать преступление, а визуальный стиль сохранит узнаваемый облик серии, получив при этом небольшие улучшения.

Дата выхода Among Us Story: On Guard пока не раскрывается, однако игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Одновременно с этим стало известно, что анимационный сериал по Among Us уже вышел на Paramount+. Некоторые пользователи обратили внимание, что релиз состоялся без предварительной рекламной кампании, однако позже выяснилось, что создатели намеренно придержали официальный анонс до презентации Summer Game Fest.