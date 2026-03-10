Создатели Among Us раскрыли условия финансирования независимых игр через свой фонд Outersloth

Во время мероприятия GDC 2026 представители инвестиционного подразделения Outersloth (от создателей Among Us) поделились подробностями своей работы с независимыми разработчиками. За 4 года фонд вложил 19161040 долларов в 24 проекта. Изначальный бюджет составлял 25000000 долларов на 5 лет. Главная цель компании заключается в выходе на окупаемость без погони за бесконечным ростом прибыли.

Руководители фонда раскрыли базовые условия контрактов, которые они предлагают студиям. Поскольку Outersloth не выступает полноценным издателем и не занимается маркетингом, компания забирает 50 процентов выручки до полного возврата вложенных средств. После того как игра окупается, доля фонда снижается до 15 процентов. Данные условия действуют ровно 7 лет с момента релиза проекта, после чего все доходы остаются у создателей.

Фонд заключает соглашения на выпуск игр для всех платформ. Разработчики обязуются предоставлять ежемесячные отчеты о ходе производства. Представители Outersloth подчеркивают, что авторам важно заранее просчитывать стоимость разработки, чтобы выручки от 1 игры хватило на выживание студии и создание новых проектов. Полный текст типового контракта теперь доступен для публичного ознакомления на сайте компании.