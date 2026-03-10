ЧАТ ИГРЫ
Among Us 16.06.2018
Мультиплеер, Инди, Вид сверху
7.4 406 оценок

Создатели Among Us раскрыли условия финансирования независимых игр через свой фонд Outersloth

Extor Menoger

Во время мероприятия GDC 2026 представители инвестиционного подразделения Outersloth (от создателей Among Us) поделились подробностями своей работы с независимыми разработчиками. За 4 года фонд вложил 19161040 долларов в 24 проекта. Изначальный бюджет составлял 25000000 долларов на 5 лет. Главная цель компании заключается в выходе на окупаемость без погони за бесконечным ростом прибыли.

Руководители фонда раскрыли базовые условия контрактов, которые они предлагают студиям. Поскольку Outersloth не выступает полноценным издателем и не занимается маркетингом, компания забирает 50 процентов выручки до полного возврата вложенных средств. После того как игра окупается, доля фонда снижается до 15 процентов. Данные условия действуют ровно 7 лет с момента релиза проекта, после чего все доходы остаются у создателей.

Фонд заключает соглашения на выпуск игр для всех платформ. Разработчики обязуются предоставлять ежемесячные отчеты о ходе производства. Представители Outersloth подчеркивают, что авторам важно заранее просчитывать стоимость разработки, чтобы выручки от 1 игры хватило на выживание студии и создание новых проектов. Полный текст типового контракта теперь доступен для публичного ознакомления на сайте компании.

