Among Us Story: On Guard превратит охрану корабля в детективное расследование - игра выйдет в феврале 2027 года

Компания Innersloth объявила дату выхода Among Us Story: On Guard — самостоятельного приключения во вселенной Among Us. Игра появится 17 февраля 2027 года на Nintendo Switch 2, ПК в Steam, iOS и Android. На этот раз игрокам предстоит не просто вычислять самозванцев среди экипажа, а взять на себя роль охранника и расследовать убийства на борту космического корабля.

Действие разворачивается в рамках тренировочной программы компании MIRA Research & Development. Главный герой должен следить за безопасностью экипажа, выполнять служебные задания и собирать улики. Если на корабле начнутся убийства, ему придётся установить личность самозванца, разобраться в противоречивых показаниях и доказать собственную невиновность, пока преступник не добрался до остальных.

Расследование строится вокруг метода MIRA, который объединяет знакомство с персонажами, поиск подозреваемого, анализ улик и выполнение повседневных обязанностей. Разработчики обещают три уникальных финала, зависящих от результатов расследования. При этом доверять окружающим будет непросто: среди потенциальных подозреваемых окажутся повар, учёный, инженер, врач, капитан и другие члены экипажа, у каждого из которых есть свои особенности.

Among Us Story: On Guard расширяет привычную формулу Among Us за счёт самостоятельной детективной истории. Вместо преимущественно социального противостояния с другими игроками проект делает ставку на расследование, поиск доказательств и выбор того, кому можно доверять. Насколько удачно знакомая вселенная работает в формате одиночного приключения, станет понятно после выхода игры.