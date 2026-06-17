Журналисты поделились первыми впечатлениями от Among Us Story: On Guard

Студия Innersloth представила первые подробности Among Us Story: On Guard — первой одиночной игры во вселенной Among Us. Журналисты уже опробовали демоверсию проекта и поделились своими впечатлениями.

События игры разворачиваются на космическом корабле MIRA. Игроку предстоит взять на себя роль Охранника, которого обвиняют в убийстве одного из членов экипажа. Чтобы избежать гибели, герою необходимо провести собственное расследование, найти настоящего преступника и доказать свою невиновность.

В отличие от классической Among Us, новый проект делает ставку на сюжет, диалоги, исследование локаций и детективные механики. Игрокам предстоит собирать улики, выполнять мини-игры, общаться с персонажами и постепенно раскрывать обстоятельства преступления.

По словам журналистов, демоверсия получилась довольно линейной, однако она хорошо демонстрирует основные механики игры и потенциал концепции. Отдельно отмечаются фирменный юмор серии, большое количество каламбуров и необычная стилистика повествования в духе детективных романов. Предварительно ожидается, что прохождение полной версии займет около 8–10 часов.