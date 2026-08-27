Amphibian объединит пошаговую RPG и изометрическое "Super2D" в истории о войне лягушек и жаб

JARCORP Interactive анонсировала Amphibian — пошаговую RPG, которую разработчики называют игрой в формате Super2D. Релиз запланирован на 2028 год для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Сюжет развернётся на фоне масштабной засухи, из-за которой пруд оказался на грани обезвоживания и голода. Главному герою Сапо и его союзникам-лягушкам предстоит вступить в войну с вторгшимися жабами и попытаться спасти родной дом.

Одной из ключевых особенностей Amphibian станет система управления отрядом. Ресурсы здесь намеренно ограничены: в игре не будет экономики, магазинов или возможности покупать и продавать предметы. Здоровье бойцов и грамотное использование имеющихся вещей приобретут особое значение, поскольку даже один удар способен оставить персонажа с тяжёлыми последствиями.

Герои будут развиваться по индивидуальным направлениям, поэтому состав и подготовка отряда станут важной частью прохождения. При этом разработчики отказываются от случайных встреч и традиционного фарма уровней в пользу заранее продуманных сражений и ограниченного количества побочного контента.

Помимо пошаговых боёв, игроков ждут исследование мира в 2D-изометрии, головоломки и загадки в духе классических RPG. Создатели называют среди источников вдохновения Golden Sun, Fire Emblem и Resident Evil.

По словам JARCORP Interactive, разработчики стремятся сделать каждое сражение, секрет и игровую систему значимыми для развития истории. В результате Amphibian должна предложить компактное приключение, где игроку постоянно приходится принимать решения в условиях ограниченных ресурсов.

Amphibian выйдет в 2028 году на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.