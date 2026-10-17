Фэнтезийная RPG Amphibian получила новый трейлер и плейтест в Steam

Разработчики представили новый трейлер Amphibian — необычной ролевой игры, в которой лягушкам предстоит сражаться с вторгшимися жабами на фоне разрушительной засухи. Одновременно с публикацией ролика в Steam открылось тестирование, позволяющее познакомиться с проектом до релиза.

События Amphibian разворачиваются в мире земноводных, столкнувшемся с настоящей экологической катастрофой. Масштабная засуха постепенно уничтожает привычную среду обитания, а нехватка воды и пищи угрожает существованию целых поселений.

Главным героем станет лягушонок по имени Сапо, которому вместе с союзниками предстоит дать отпор вторгшимся жабам и освободить родные земли. Однако победа над захватчиками — лишь часть проблемы: героям необходимо найти способ справиться с засухой, прежде чем их дом окончательно превратится в безжизненную пустошь.

Новый трейлер знакомит с необычным фэнтезийным миром, его обитателями и противостоянием двух видов земноводных. История объединит приключения, борьбу за выживание и попытки спасти родину от надвигающейся катастрофы.