Динамичный рогалик An Ankou, вдохновленный французским фольклором, вышел в раннем доступе в Steam ©

Alkemi Games, студия, стоящая за Foretales, совместно с издателем PID Games объявили сегодня о том, что их roguelike An Ankou вышел в раннем доступе Steam. Теперь игроки могут примерить на себя роль избранного слуги Смерти, вооруженного косой и навыками, унаследованными от прошлых жизней, и вести души через царство, кишащее демонами.

Вдохновленный бретонскими легендами, An Ankou ставит игроков в роли Анку, последнего мертвеца года и того, кто становится слугой Смерти. Анко должен привести заблудшие души к их последнему упокоению, простая задача, усложненная волнами злобных демонов и могущественными боссами, которые мешают. Чтобы выжить, Ankou должен собирать ресурсы, создавать мощное снаряжение и решать различные дополнительные задачи и случайные события.

Игра сочетает в себе интенсивные бои и стратегическое исследование с динамичным прогрессом, чтобы игроки возвращались снова и снова. В этих призрачных открытых землях орды безжалостных демонов растут по мере продвижения игроков.

Игроки смогут выбирать между двумя игровыми классами: Солдат и Аптекарь, которые являются профессиями, которыми они владели до того, как стали Анкоу. Каждый предоставит различные навыки и инструменты для выполнения задачи. Список классов будет расширен во время раннего доступа, чтобы обеспечить динамичный опыт и ощущение прогресса при каждом прохождении.