Аниме-экшен с открытым миром Ananta обещает от 100 часов контента на каждый город - и всё это бесплатно

Разработчики из NetEase Games и студии Naked Rain в интервью японскому изданию Automaton раскрыли дополнительные свежие подробности масштабного городского экшена Ananta. Игра может стать неплохой альтернативой грядущей GTA 6, хотя бы в части затраченных часов игроков. По словам авторов, проект предложит колоссальный объем контента: на исследование каждого отдельного мегаполиса игроки смогут потратить не менее 100 часов.

На старте в Ananta будут представлены два взаимосвязанных города — Чунсяо, созданный под вдохновением от Шанхая и Ханчжоу и Синьци - вобравший черты азиатских мегаполисов. Игрокам обещают полную свободу передвижения. По улицам можно перемещаться пешком, на автомобилях, мотоциклах и грузовиках, а по воздуху — с помощью вертолетов, вингсьютов и летающих машин.

Особое внимание разработчики уделили модели распространения. В Ananta полностью откажутся от привычной гача-системы для получения персонажей:

Мы хотим, чтобы игроки наслаждались открытым миром на равных условиях. Если бы доступ к конкретным героям зависел от денежных вливаний, это было бы несправедливо. Поэтому абсолютно все персонажи открываются бесплатно по мере прохождения сюжета. Монетизация будет строиться исключительно на косметических предметах и костюмах.

— подчеркнули разработчики игры.

Кроме того, хотя кампания строится вокруг одиночного прохождения, команда подтвердила разработку полноценного сетевого мультиплеера, детали которого представят позже.

Высокую плотность событий в открытых локациях уже успели подтвердить первые закрытые показы. Напомним, ранее журналисты поделились впечатлениями от открытого мира Ananta, назвав игру полной неподдельного веселья.

Релиз Ananta запланирован на 15 января 2027 года для ПК, PlayStation 5, а также мобильных устройств под управлением iOS и Android. Проект выглядит крайне многообещающе, и остается только надеяться, что реализация живого мира на практике окажется куда более цельной и увлекательной, чем у ближайшего конкурента в лице Neverness to Everness.