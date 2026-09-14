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Ananta 15.01.2027
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.8 228 оценок

Аниме-экшен с открытым миром Ananta обещает от 100 часов контента на каждый город - и всё это бесплатно

Gutsz Gutsz

Разработчики из NetEase Games и студии Naked Rain в интервью японскому изданию Automaton раскрыли дополнительные свежие подробности масштабного городского экшена Ananta. Игра может стать неплохой альтернативой грядущей GTA 6, хотя бы в части затраченных часов игроков. По словам авторов, проект предложит колоссальный объем контента: на исследование каждого отдельного мегаполиса игроки смогут потратить не менее 100 часов.

На старте в Ananta будут представлены два взаимосвязанных города — Чунсяо, созданный под вдохновением от Шанхая и Ханчжоу и Синьци - вобравший черты азиатских мегаполисов. Игрокам обещают полную свободу передвижения. По улицам можно перемещаться пешком, на автомобилях, мотоциклах и грузовиках, а по воздуху — с помощью вертолетов, вингсьютов и летающих машин.

Особое внимание разработчики уделили модели распространения. В Ananta полностью откажутся от привычной гача-системы для получения персонажей:

Мы хотим, чтобы игроки наслаждались открытым миром на равных условиях. Если бы доступ к конкретным героям зависел от денежных вливаний, это было бы несправедливо. Поэтому абсолютно все персонажи открываются бесплатно по мере прохождения сюжета. Монетизация будет строиться исключительно на косметических предметах и костюмах.

— подчеркнули разработчики игры.

Кроме того, хотя кампания строится вокруг одиночного прохождения, команда подтвердила разработку полноценного сетевого мультиплеера, детали которого представят позже.

Высокую плотность событий в открытых локациях уже успели подтвердить первые закрытые показы. Напомним, ранее журналисты поделились впечатлениями от открытого мира Ananta, назвав игру полной неподдельного веселья.

"Игра полна веселья": журналисты поделились первыми впечатлениями от открытого мира в Ananta

Релиз Ananta запланирован на 15 января 2027 года для ПК, PlayStation 5, а также мобильных устройств под управлением iOS и Android. Проект выглядит крайне многообещающе, и остается только надеяться, что реализация живого мира на практике окажется куда более цельной и увлекательной, чем у ближайшего конкурента в лице Neverness to Everness.

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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Jarvis666

Очередная Гашня? Что-то не вижу пункта "Внутриигровые покупки", который бы подтвердил статус очередной гача-помоечки.

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