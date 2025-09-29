"GTA, Spider-Man и Yakuza в одной игре": геймеры и журналисты остались довольны демоверсией Ananta на TGS 2025

В рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2025 посетители наконец получили возможность поиграть в нашумевшую «аниме-GTA» от NetEase. Выставка уже завершилась и теперь в сети стали появляться реальные отзывы про геймплей и особенности Ananta. Судя по реакциям игроков: демо выглядит зрелищно и работает ровно, а по набору механик Ananta действительно напоминает сразу несколько громких хитов. Хорошо это или плохо, пока судить рано.

Японские игроки сравнивают ориентир и подачу Ananta так: «графика — на уровне, перемещение — как в Spider-Man, бои и тон — из Yakuza, вайб — GTA». В ролике и на стенде показали свободное перемещение по городу со «свингом» героя-капитана, рукопашные схватки с контратаками из Batman или Sifu, кинематографичные погони и переключение между героями в духе GTA V. Журналисты отмечают и более странные, «максималистские» идеи. По словам редактора PC Gamer, в одной из миссий игрок в роли зайки-курьерши Таффи везёт в кузове вампира, который по дороге… извергает радугу; а у копа Ликайи — отдельный набор систем: сканирование NPC, обыски, штрафы и реакция горожан.

Такой богатый ассортимент заимствований или отсылок в целом воспринимается хорошо, особенно после часа игры и личного знакомства с проектом. Тем не менее среди положительных отзывов, звучит и объективный скепсис. В соцсетях часть аудитории переживает из-за «заимствований» — особенно в системе перемещения — и потенциальных юридических рисков. NetEase параллельно делает Marvel Rivals вместе с Marvel Games, так что «человекопауковые» механики вряд ли станут сюрпризом для правообладателей. Отдельная дискуссия — монетизация: разработчики подтвердили отсутствие гачи и курс на косметику (одежда, транспорт, интерьер), что как раз и может стать серьезной проблемой для долгосрочной поддержки игры.

При этом общий тон превью позитивный: технически демо на шоу ведёт себя уверенно, а «сборная солянка» из знакомых механик иногда складывается в неожиданно смешные и запоминающиеся сцены. Вопрос теперь в глубине — будет ли каждая из систем развиваться дальше или останется на поверхностном уровне.

Кстати, интерес к проекту продолжает расти и вне площадки: накануне стало известно, что предрегистраций уже более 11 миллионов — подробнее мы писали здесь

Дата релиза Ananta пока не объявлена. Игра разрабатывается для PlayStation 5, PC, iOS и Android.