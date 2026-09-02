"Игра полна веселья": журналисты поделились первыми впечатлениями от открытого мира в Ananta

Из недавнего трейлера амбициозного городского экшена Ananta мы узнали, что аниме-версию GTA ждать осталось уже недолго. Судя по первым превью в профильной прессе, игра сможет подарить действительно веселый открытый мир с массой разнообразных возможностей для игрока.

Журналистам удалось опробовать свежий билд проекта от студии Naked Rain, в котором впервые представили второй мегаполис — город Чунсяо. Локация объединяет эстетику Шанхая и Ханчжоу: футуристические небоскребы с парящими голограммами соседствуют с древними храмами с золотыми крышами, а по улицам наряду с пешеходами неспешно передвигаются сервисные роботы. Обозреватели также смогли исследовать загородный район — деревню Лунси, окруженную чайными плантациями, где доступны интерактивные мини-игры по ручной обжарке чая и приготовлению традиционных рисовых лепешек. Сам мегаполис же наполнен десятками развлечений: от посещения кинотеатров, игровых залов, спортзалов и кошачьих кафе до игры в маджонг и случайных уличных происшествий.

Как сообщается, в Ananta игроки могут управлять практически любым транспортом на карте — от мотоциклов, скейтбордов и трехколесных грузовичков до спортивных автомобилей, вертолетов и футуристических летающих машин.

Бои в игре сочетают приемы кунг-фу, использование телекинеза и возможность обезоруживать врагов, перехватывая их экипировку. В сюжетных эпизодах скрытные стелс-миссии плавно перетекают в динамичные погони и масштабные разрушения, причем авторы отказались от пассивных кат-сцен: игрок постоянно сохраняет прямой контроль над персонажем в ключевых моментах.

СМИ потвердили, что в Ananta нельзя получить игровых персонажей через гачу. В игре представлен широкий ростер героев разных профессий, между которыми можно свободно переключаться. Смена персонажа меняет подход к исследованию мегаполиса — например, курьер выполняет доставки на байке для прокачки. Разработчики подтвердили, что все персонажи выдаются бесплатно, а монетизация строится исключительно на косметических предметах.

Релиз условно-бесплатного экшена Ananta запланирован на 15 января 2027 года для PlayStation 5, ПК, а также мобильных устройств под управлением iOS и Android.