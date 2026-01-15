Из первого бета-теста стали известны предварительные системные требования "анимешной GTA" Ananta

Разработчики "анимешной GTA" Ananta (ранее известной как Project Mugen) официально объявили о первом закрытом бета-тесте игры для игроков из Китая, который пройдет с 16 по 20 января. Из анонса также стали известны предварительные системные требования игры. Как выяснилось, сборка игры весит 46 ГБ, а требования к железу получились довольно серьезными:

Оперативная память - 16 ГБ

Видеопамять (VRAM) - 8 ГБ

Процессор - Intel Core i7-10700 или эквивалент от AMD

Видеокарта - NVIDIA RTX 3060 или аналог от AMD

Накопитель - 60 ГБ на SSD (обязательно!)

Геймпад - рекомендуется PS5 DualSense

Отдельно подчеркивается, что лаунчер может блокировать запуск, если у игроков нет SSD или система не подходит по необходимым требованиям.

Согласно описанию, в рамках тестирования игроки получат ранний доступ пяти сюжетным главам, нескольким персонажам и высокодетализированному открытому городу, где смогут водить автомобили, заниматься хакерством, проходить уличные испытания и т.д.