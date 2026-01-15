Из первого бета-теста стали известны предварительные системные требования "анимешной GTA" Ananta

Разработчики "анимешной GTA" Ananta (ранее известной как Project Mugen) официально объявили о первом закрытом бета-тесте игры для игроков из Китая, который пройдет с 16 по 20 января. Из анонса также стали известны предварительные системные требования игры. Как выяснилось, сборка игры весит 46 ГБ, а требования к железу получились довольно серьезными:
- Оперативная память - 16 ГБ
- Видеопамять (VRAM) - 8 ГБ
- Процессор - Intel Core i7-10700 или эквивалент от AMD
- Видеокарта - NVIDIA RTX 3060 или аналог от AMD
- Накопитель - 60 ГБ на SSD (обязательно!)
- Геймпад - рекомендуется PS5 DualSense
Отдельно подчеркивается, что лаунчер может блокировать запуск, если у игроков нет SSD или система не подходит по необходимым требованиям.
Согласно описанию, в рамках тестирования игроки получат ранний доступ пяти сюжетным главам, нескольким персонажам и высокодетализированному открытому городу, где смогут водить автомобили, заниматься хакерством, проходить уличные испытания и т.д.
А что тут серьезного? Обычная бюджетная сборка. Если игра реально выйдет раньше ГТА 6, то рокстар будет очень плохо
Я сам в гача игры играю с 2018 года и ничего против них не имею по сути, но ты серъеёзно думаешь что парашная китайская гача сильно ударит по такой ноунейм игре как ГТА6? Самому не смешно от написанного тобою?(ну либо я на троллинг попався как дешёвка)
А по системках хз, для гача игры слишком высокие как по мне, ибо в такие игры в основном играют люди на компах типа 1050ти и интелах ой3/ой5 8-го поколения.
И это при том, что гачи ещё и на мобилки пилят с минимумом отличий в графике и механиках. По этому выглядят требования как то ну хз...
Хотя если учесть что это ранние билды и потом оптимизируют... Но тоже
Да они не конкуренты. GTA6 -- это платный годовой консольный эксклюзив. А Ананта -- это F2P на ПК и телефоны в первую очередь. И Ананта захватит аудиторию анимешников, любителей гач, да и тех кто хочет городской open world с супергероями.
Хорошие системки, учитывая масштаб игры.
Ну хз... genshin impact требовал изначально GT1030.
Where Winds Meet: процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 2400G;
видеокарта: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon RX 550 или Intel Arc A380;
оперативная память: 8 Гбайт; Минималки.
Чел, геншин когда вышел...
И что? Он по масштабу уменьшился от этого? Или Ananta по графике далеко от него ушла?
Ну начали с Китая, там игра и останется собственно // Денис Иванов
Гачи не люблю. Врать не буду. Я бы заценил эту анимешную гта. Кто его знает, может даже очень интересной будет. По скорее бы релиз.