Ananta 2026 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.8 203 оценки

Из первого бета-теста стали известны предварительные системные требования "анимешной GTA" Ananta

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики "анимешной GTA" Ananta (ранее известной как Project Mugen) официально объявили о первом закрытом бета-тесте игры для игроков из Китая, который пройдет с 16 по 20 января. Из анонса также стали известны предварительные системные требования игры. Как выяснилось, сборка игры весит 46 ГБ, а требования к железу получились довольно серьезными:

  • Оперативная память - 16 ГБ
  • Видеопамять (VRAM) - 8 ГБ
  • Процессор - Intel Core i7-10700 или эквивалент от AMD
  • Видеокарта - NVIDIA RTX 3060 или аналог от AMD
  • Накопитель - 60 ГБ на SSD (обязательно!)
  • Геймпад - рекомендуется PS5 DualSense

Отдельно подчеркивается, что лаунчер может блокировать запуск, если у игроков нет SSD или система не подходит по необходимым требованиям.

Согласно описанию, в рамках тестирования игроки получат ранний доступ пяти сюжетным главам, нескольким персонажам и высокодетализированному открытому городу, где смогут водить автомобили, заниматься хакерством, проходить уличные испытания и т.д.

Комментарии:  12
agula98

А что тут серьезного? Обычная бюджетная сборка. Если игра реально выйдет раньше ГТА 6, то рокстар будет очень плохо

8
Seven_zzz

Я сам в гача игры играю с 2018 года и ничего против них не имею по сути, но ты серъеёзно думаешь что парашная китайская гача сильно ударит по такой ноунейм игре как ГТА6? Самому не смешно от написанного тобою?(ну либо я на троллинг попався как дешёвка)

А по системках хз, для гача игры слишком высокие как по мне, ибо в такие игры в основном играют люди на компах типа 1050ти и интелах ой3/ой5 8-го поколения.

2
vzmJack Seven_zzz

И это при том, что гачи ещё и на мобилки пилят с минимумом отличий в графике и механиках. По этому выглядят требования как то ну хз...

Хотя если учесть что это ранние билды и потом оптимизируют... Но тоже

Danny Lamb Seven_zzz

Да они не конкуренты. GTA6 -- это платный годовой консольный эксклюзив. А Ананта -- это F2P на ПК и телефоны в первую очередь. И Ананта захватит аудиторию анимешников, любителей гач, да и тех кто хочет городской open world с супергероями.

D4GoldenHour

Хорошие системки, учитывая масштаб игры.

5
FumblingLysanias

Ну хз... genshin impact требовал изначально GT1030.

Where Winds Meet: процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 2400G;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon RX 550 или Intel Arc A380;

оперативная память: 8 Гбайт; Минималки.

QuietisticVirgil FumblingLysanias

Чел, геншин когда вышел...

2
FumblingLysanias QuietisticVirgil

И что? Он по масштабу уменьшился от этого? Или Ananta по графике далеко от него ушла?

Пользователь ВКонтакте

Ну начали с Китая, там игра и останется собственно // Денис Иванов

1
Ammati

Гачи не люблю. Врать не буду. Я бы заценил эту анимешную гта. Кто его знает, может даже очень интересной будет. По скорее бы релиз.