Китай дал добро: Ananta официально сможет выйти на ПК, мобильных устройствах и PS5 в следующем году

Выпустить игру в Китае не так-то просто — сначала надо получить добро от властей, а потом успеть выйти в строго отведённое время. Если не уложиться в сроки, придётся начинать всё заново. И вот стало известно, что на днях власти Китая дали зелёный свет сразу 122 играм. В списке оказалась и Ananta — тот самый проект, который раньше называли Project Mugen.

Про что игра? Это экшен в духе городского фэнтези с открытым миром, где можно свободно бегать по улицам большого города и драться с противниками. Графика в игре сделана в анимешном стиле. Уже известно, что игру выпустят в 2025 году сразу на компьютерах, мобильных устройствах и PS5.

Да, и ещё одна знакомая игра попала в список — Monster Hunter: Outlanders от Tencent, мобильная версия знаменитой серии от Capcom.