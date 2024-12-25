Китай дал добро: Ananta официально сможет выйти на ПК, мобильных устройствах и PS5 в следующем году

Выпустить игру в Китае не так-то просто — сначала надо получить добро от властей, а потом успеть выйти в строго отведённое время. Если не уложиться в сроки, придётся начинать всё заново. И вот стало известно, что на днях власти Китая дали зелёный свет сразу 122 играм. В списке оказалась и Ananta — тот самый проект, который раньше называли Project Mugen.
Про что игра? Это экшен в духе городского фэнтези с открытым миром, где можно свободно бегать по улицам большого города и драться с противниками. Графика в игре сделана в анимешном стиле. Уже известно, что игру выпустят в 2025 году сразу на компьютерах, мобильных устройствах и PS5.
Да, и ещё одна знакомая игра попала в список — Monster Hunter: Outlanders от Tencent, мобильная версия знаменитой серии от Capcom.
Удивительно что ЗЗЗ выпустили в китае. Помимо эротического контента. Там столько отсылок на американскую культуру. И главное, так бережно это преподнесено.
Там Мияби буквально Вергилий)
Ну вергилий это больше японская культура. Но стоит сказать и к японской культуре там тоже много отсылок.
в каком месте там gta?
Трейлер хоть видел? Во всех местах GTA!
давай сейчас будем любую игру где можно на машине ездить называть гта
Мне кажется, зря они вообще используют ГТА, для хайпа этой игры. Вероятнее, это просто будет геншин в городской среде
блин,я думал это японщина.хотя не удивительно что китайцы скопировали гта
фу аниме