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Ananta 2025 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
8.2 62 оценки

Китай дал добро: Ananta официально сможет выйти на ПК, мобильных устройствах и PS5 в следующем году

Lunersun
Новости

Выпустить игру в Китае не так-то просто — сначала надо получить добро от властей, а потом успеть выйти в строго отведённое время. Если не уложиться в сроки, придётся начинать всё заново. И вот стало известно, что на днях власти Китая дали зелёный свет сразу 122 играм. В списке оказалась и Ananta — тот самый проект, который раньше называли Project Mugen.

"Смесь GTA и Genshin Impact" Ananta получила новый трейлер

Про что игра? Это экшен в духе городского фэнтези с открытым миром, где можно свободно бегать по улицам большого города и драться с противниками. Графика в игре сделана в анимешном стиле. Уже известно, что игру выпустят в 2025 году сразу на компьютерах, мобильных устройствах и PS5.

Да, и ещё одна знакомая игра попала в список — Monster Hunter: Outlanders от Tencent, мобильная версия знаменитой серии от Capcom.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sion2

Удивительно что ЗЗЗ выпустили в китае. Помимо эротического контента. Там столько отсылок на американскую культуру. И главное, так бережно это преподнесено.

-1
shurasick876

Там Мияби буквально Вергилий)

0
Sion2 shurasick876

Ну вергилий это больше японская культура. Но стоит сказать и к японской культуре там тоже много отсылок.

-1
Ellie Williams

в каком месте там gta?

-2
JustA_NiceGuy

Трейлер хоть видел? Во всех местах GTA!

1
Ellie Williams JustA_NiceGuy

давай сейчас будем любую игру где можно на машине ездить называть гта

-1
BigGeek34 JustA_NiceGuy

Мне кажется, зря они вообще используют ГТА, для хайпа этой игры. Вероятнее, это просто будет геншин в городской среде

0
ДаДжи

блин,я думал это японщина.хотя не удивительно что китайцы скопировали гта

-3
Русик_96

фу аниме

-3