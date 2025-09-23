Кошкодевочки, зрелищные сражения и безумный живой город в геймплейном трейлере Ananta - смеси GTA и Genshin Impact

Издатель NetEase Games и студия Naked Rain выпустили семиминутный геймплейный ролик своей новой бесплатной городской ролевой игры с открытым миром под названием Ananta. Проект, создаваемый для PlayStation 5, PC, iOS и Android, впервые будет доступен публике на выставке Tokyo Game Show 2025, которая пройдет в Чибе с 25 по 28 сентября.

Главная особенность Ananta — ощущение настоящего мегаполиса, который живет собственной жизнью и реагирует на действия игрока. Город представлен как огромная песочница, где каждое взаимодействие имеет значение. Разработчики обещают полную свободу: можно прогуливаться по улицам, исследовать скрытые переулки, использовать метро и автобусы, садиться за руль автомобилей или даже вертолетов. Карта устроена так, чтобы у игроков всегда был выбор, каким путем добраться до нужной точки, будь то крыши зданий, подземные уровни или оживленные проспекты.

Отдельное внимание уделено системе NPC. Мир населен персонажами, которые ведут себя максимально реалистично: они реагируют на поведение игрока, вовлекают его в события или становятся частью неожиданных ситуаций. Городская экосистема создает ощущение постоянного движения — словно вы оказались в месте, где жизнь никогда не замирает. В ролике разработчики показали, что на улицах можно наткнуться на случайные сцены: от банальных разговоров прохожих до стычек банд, которые перерастают в полноценные события.

Не менее важной частью игры станет боевая система. В отличие от привычных ролевых проектов, Ananta предлагает сражения с высокой степенью импровизации. Игрокам разрешено использовать окружение в качестве оружия — например, мусорные баки или спортивный инвентарь. Можно подбирать оружие у врагов, комбинировать стили и тактики, а также полагаться на точные уклонения и блоки для эффектных контратак. Разработчики обещают, что каждый бой будет уникальным и непредсказуемым, а динамика сражений напомнит зрелищные сцены из культовых боевиков.

Еще одна особенность — возможность прожить разные роли. Главный герой способен примерить на себя сразу несколько социальных масок: от полицейского и хакера до курьера или даже стримера. Каждая роль открывает доступ к уникальным сценариям и сюжетным линиям, что делает исследование города еще более многогранным. Разработчики подчеркивают, что выбор игрока влияет не только на события, но и на восприятие мира — Ananta обещает соединить элементы реальной повседневности и неожиданного абсурда.

Создатели не боятся экспериментировать с необычными деталями. В трейлере можно заметить сцены, где обыденность соседствует с сюрреализмом: по улицам, например, может мчаться туалет на ногах, а игроки сталкиваются с причудливыми событиями, которые невозможно предсказать. Такой подход призван подчеркнуть, что город в Ananta — это не просто декорация, а самостоятельный персонаж, полный тайн, юмора и неожиданных ситуаций.

Пока что у игры нет даты выхода, однако уже сейчас Ananta выглядит как один из самых амбициозных проектов NetEase. Семиминутный трейлер дает понять, что разработчики делают ставку на высокую интерактивность, разнообразие и атмосферу города, в котором всегда найдется место для новых историй.