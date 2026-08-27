Появились системные требования бесплатной RPG в открытом мире Ananta

Разработчики студии Naked Rain и издатель NetEase Games представили системные требования к Windows-версии грядущей бесплатной RPG в открытом мире Ananta. Игра позиционируется как смесь элементов GTA и аниме-RPG в духе Genshin Impact. Действие разворачивается в современном мегаполисе Нова-Сити и связанных с ним локациях. Игрокам предстоит взять на себя роль инфлюенсеров, собирать команду агентов, исследовать живой открытый мир, участвовать в динамичных боях с использованием окружающей среды и повышать свою "социальную популярность".
Минимальные:
- Операционная система: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-9400F или AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
- Свободное место на диске: 40 ГБ
- DirectX: версии 11
Рекомендуемые:
- Операционная система: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 9900X
- Оперативная память: 32 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080
- Свободное место на диске: 100 ГБ
- DirectX: версии 11
Минимальная конфигурация выглядит довольно щадящей для 2027 года и должна позволить запустить игру на относительно старых ПК в 1080p с пониженными настройками. Рекомендуемые требования заметно выше - особенно выделяются 32 ГБ оперативной памяти и RTX 3080. По мнению сообщества, такая конфигурация, скорее всего, рассчитана на высокие настройки и более высокие разрешения (вплоть до 4K). Глобальный релиз ANANTA назначен на 15 января 2027 года. Игра выйдет на PC (через собственный клиент и Steam), PlayStation 5, iOS и Android.
Такое гомно и за бабки не нужно🤌💩
Норм, жду сильнее чем ГТА 6
угу 40 гигов а через год 200 будет