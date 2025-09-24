Разработчики Ananta один в один скопировали механики Spider-Man от Sony и GTA 5 - игроки ждут судебных исков

Разработчики условно-бесплатной игры Ananta, анонсированной как стильный аниме проект с элементами GTA и Spider-Man, где игроки могут жить "второй жизнью", столкнулись с обвинениями в копировании механик из игр Rockstar Games и Insomniac Games. Игроки заметили, что система смены персонажей в Ananta практически идентична той, что используется в GTA 5, включая использование телефона для перехода между героями без загрузочных экранов.
Также было отмечено, что механика раскачивания на паутине в Ananta напоминает аналогичную функцию из Spider-Man.
Сообщество геймеров активно обсуждает эти сходства, ожидая реакции от правообладателей и возможных юридических последствий для разработчиков, как с недавним иском Sony против клона Horizon. Тем временем, Ananta официально преодолела отметку в 10 миллионов предварительных регистраций после выхода нового трейлера.
То есть до сегодняшнего дня все друг у друга копировали механики и ничего, а тут резко сенсация? Кто Эти обвинители далбанаты?!
В смысле ничего? Нинтедо дрючит Palword за копирование механик, Сони подала иск на Tensent за копирование Horizon, крупные корпорации такое не любят. Если игра провалится, всем будет пофиг, но если начнет приносить деньги, Сони и T2 по любому возбудятся.
Тенсент настолько огромен, что срать они хотели на таких мелких сошек как сосоня и т2
У Нинтендо патенты это другое, и им тоже надо предъявить за это. Мини ничего не сделает. Остальные нормальные игры и компании творят механики и всё норм.
Главное чтоб Мэри Джейн из игры от Insomniac не копировали
Тогда даже играбельно, хоть и анимешная блевотина
А ведь реально один в один, ну можно же было самим придумать, зачем копировать?
Зачем придумывать, если уже есть хорошее готовое решение? А вот патенты на механики это зло.
Главное, что бы в игре небыло механики ловли существ и использования их для сражений, а то создателям игры придётся долго отмазываться в суде🤔😅 // Виктор Бароменский
Как же фанатиков этих игр корёжит от того что некоторые механики могут появляться в других играх, пусть и с максимальным копированием. Походу ещё сильнее переживают что вдруг эта мешанина окажется интереснее их любимчиков. А как по мне круто что решили всё это перемешать и впихнуть в одну игру)
Хотя сони скорее ничего против не скажет, так как она сама её и рекламирует выкладывая ролик у себя // Денис Абабков
А с фигали игровые механики по типу нескольких персонажей или использование верёвок для передвижения является авторским правом ?
Лучше б объединяли усилия и создавали совместно игры высокого качества.
Они уже не первые, а на счет Spider-Man смешно, как будто он так только в игре от сони делал, да в мультсериале человек паук 1994 года также делает и много где ещё, фильмы и игры не исключение... На счет ГТА, механики уже похожие отчасти были в Spider-Man 2, Watch Dogs и Assassin’s Creed, что то исков не видно пока, может ещё какие были игры хз...
Все как обычно когда своих идей нет, к примеру Ubisoft полностью сперла геймплей хоть и в плохом исполнении со стойками у Цусимы
а цусима в целом сперла ассасина
И где же? Где есть парочка аванпостов, только в Цусиме они в разы интереснее чем в этом проходняке
Я сам обалдел от трейлера)) Когда увидел как парень на чёрных троссах (паутине) летит между небоскрёбов