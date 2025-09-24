Разработчики Ananta один в один скопировали механики Spider-Man от Sony и GTA 5 - игроки ждут судебных исков

Разработчики условно-бесплатной игры Ananta, анонсированной как стильный аниме проект с элементами GTA и Spider-Man, где игроки могут жить "второй жизнью", столкнулись с обвинениями в копировании механик из игр Rockstar Games и Insomniac Games. Игроки заметили, что система смены персонажей в Ananta практически идентична той, что используется в GTA 5, включая использование телефона для перехода между героями без загрузочных экранов.

Также было отмечено, что механика раскачивания на паутине в Ananta напоминает аналогичную функцию из Spider-Man.

Сообщество геймеров активно обсуждает эти сходства, ожидая реакции от правообладателей и возможных юридических последствий для разработчиков, как с недавним иском Sony против клона Horizon. Тем временем, Ananta официально преодолела отметку в 10 миллионов предварительных регистраций после выхода нового трейлера.