Ananta 2025 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.8 120 оценок

Разработчики Ananta один в один скопировали механики Spider-Man от Sony и GTA 5 - игроки ждут судебных исков

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики условно-бесплатной игры Ananta, анонсированной как стильный аниме проект с элементами GTA и Spider-Man, где игроки могут жить "второй жизнью", столкнулись с обвинениями в копировании механик из игр Rockstar Games и Insomniac Games. Игроки заметили, что система смены персонажей в Ananta практически идентична той, что используется в GTA 5, включая использование телефона для перехода между героями без загрузочных экранов.

Также было отмечено, что механика раскачивания на паутине в Ananta напоминает аналогичную функцию из Spider-Man.

Сообщество геймеров активно обсуждает эти сходства, ожидая реакции от правообладателей и возможных юридических последствий для разработчиков, как с недавним иском Sony против клона Horizon. Тем временем, Ananta официально преодолела отметку в 10 миллионов предварительных регистраций после выхода нового трейлера.

Комментарии:  19
SnobbishGhost

То есть до сегодняшнего дня все друг у друга копировали механики и ничего, а тут резко сенсация? Кто Эти обвинители далбанаты?!

9
2BLaraSex
и ничего

В смысле ничего? Нинтедо дрючит Palword за копирование механик, Сони подала иск на Tensent за копирование Horizon, крупные корпорации такое не любят. Если игра провалится, всем будет пофиг, но если начнет приносить деньги, Сони и T2 по любому возбудятся.

5
DezkQ 2BLaraSex

Тенсент настолько огромен, что срать они хотели на таких мелких сошек как сосоня и т2

4
SnobbishGhost 2BLaraSex

У Нинтендо патенты это другое, и им тоже надо предъявить за это. Мини ничего не сделает. Остальные нормальные игры и компании творят механики и всё норм.

sasha1221d

Главное чтоб Мэри Джейн из игры от Insomniac не копировали

Тогда даже играбельно, хоть и анимешная блевотина

7
Константин335

А ведь реально один в один, ну можно же было самим придумать, зачем копировать?

4
bysaturn

Зачем придумывать, если уже есть хорошее готовое решение? А вот патенты на механики это зло.

Пользователь ВКонтакте

Главное, что бы в игре небыло механики ловли существ и использования их для сражений, а то создателям игры придётся долго отмазываться в суде🤔😅 // Виктор Бароменский

1
Пользователь ВКонтакте

Как же фанатиков этих игр корёжит от того что некоторые механики могут появляться в других играх, пусть и с максимальным копированием. Походу ещё сильнее переживают что вдруг эта мешанина окажется интереснее их любимчиков. А как по мне круто что решили всё это перемешать и впихнуть в одну игру)
Хотя сони скорее ничего против не скажет, так как она сама её и рекламирует выкладывая ролик у себя // Денис Абабков

1
Ivan313

А с фигали игровые механики по типу нескольких персонажей или использование верёвок для передвижения является авторским правом ?

1
H-DS

Лучше б объединяли усилия и создавали совместно игры высокого качества.

Han Yslat

Они уже не первые, а на счет Spider-Man смешно, как будто он так только в игре от сони делал, да в мультсериале человек паук 1994 года также делает и много где ещё, фильмы и игры не исключение... На счет ГТА, механики уже похожие отчасти были в Spider-Man 2, Watch Dogs и Assassin’s Creed, что то исков не видно пока, может ещё какие были игры хз...

CRAZY rock GAME

Все как обычно когда своих идей нет, к примеру Ubisoft полностью сперла геймплей хоть и в плохом исполнении со стойками у Цусимы

Лидер Мур

а цусима в целом сперла ассасина

CRAZY rock GAME Лидер Мур

И где же? Где есть парочка аванпостов, только в Цусиме они в разы интереснее чем в этом проходняке

BertoldBrain

Я сам обалдел от трейлера)) Когда увидел как парень на чёрных троссах (паутине) летит между небоскрёбов

