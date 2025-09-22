RTX 3080 и 100 ГБ: системные требования Ananta - смеси GTA и Genshin Impact

Пользователи сети обратили внимание на ПК-требования экшена Ananta. Конфигурации обнаружили в каталоге китайской мобильной платформы TapTap.

Системные требования Ananta

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);

Процессор: Core i5-9400F Ryzen 7 3700X;

Память: 16 ГБ;

Видеокарта: GTX 1060 6 ГБ;

Место на диске: 40 ГБ;

Версия DirectX: 11.

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);

Процессор: Core i7-12700K Ryzen 9 9900X;

Память: 32 ГБ;

Видеокарта: RTX 3080;

Место на диске: 100 ГБ;

Версия DirectX: 11.

Ananta описывают как смесь GTA и Genshin Impact. В ней геймеру возьмут под контроль элитного агента подразделения A.C.D. (Директората по борьбе с Хаосом), который должен следить за порядком в Нова-Сити.

Геймеров ждут встречи с разнообразными персонажами, динамичные сражения и решение головоломок. Кроме того, экшен предложит глубокую боевую систему, которую авторы из Naked Rain сравнивают с фильмами о кунг-фу. Также в сражениях можно будет использовать окружение.

Ananta выйдет на ПК, PS5, iOS и Android. Точная дата релиза не раскрывается, но на официальном сайте уже открыта предварительная регистрация.