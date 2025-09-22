RTX 3080 и 100 ГБ: системные требования Ananta - смеси GTA и Genshin Impact

Пользователи сети обратили внимание на ПК-требования экшена Ananta. Конфигурации обнаружили в каталоге китайской мобильной платформы TapTap.
Системные требования Ananta
Минимальные:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);
- Процессор: Core i5-9400F Ryzen 7 3700X;
- Память: 16 ГБ;
- Видеокарта: GTX 1060 6 ГБ;
- Место на диске: 40 ГБ;
- Версия DirectX: 11.
Рекомендуемые:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);
- Процессор: Core i7-12700K Ryzen 9 9900X;
- Память: 32 ГБ;
- Видеокарта: RTX 3080;
- Место на диске: 100 ГБ;
- Версия DirectX: 11.
Ananta описывают как смесь GTA и Genshin Impact. В ней геймеру возьмут под контроль элитного агента подразделения A.C.D. (Директората по борьбе с Хаосом), который должен следить за порядком в Нова-Сити.
Геймеров ждут встречи с разнообразными персонажами, динамичные сражения и решение головоломок. Кроме того, экшен предложит глубокую боевую систему, которую авторы из Naked Rain сравнивают с фильмами о кунг-фу. Также в сражениях можно будет использовать окружение.
Ananta выйдет на ПК, PS5, iOS и Android. Точная дата релиза не раскрывается, но на официальном сайте уже открыта предварительная регистрация.
Откуда такие требования,за какие то мультики?
1060 это высокие требования?
Это скорее требования для фулхд с фср на перфоманс.
Насчет фср спорно. А что не так с 1080р? Если моник небольшой, дюймов 18-20. То еще вполне норм.
Хм странно рекомендуют Windows 10, притом что в октября офф сворачивают её поддержку, но dx 11.0 позабавил что они там курят ? Мин уже 12.0 давно вошёл в привычку.
Просто они понимают что многие еще сидят на 10-ке и будут сидеть. Да и 12-шка не всегда работает стабильно в новинках. Чем больше настроек - тем-же лучше.
И да, не забывайте что это кросплатформа.
проста дх11 это виндовс 7 и 8 первый уже не совместим с современными средсвами разработки а дх11 это шейдеры 5.0 значит. смотря что там за движок. для дх11 и дх12 нужна немного поразному делать игры и движки. можно конечно на 12 делать как на 11 но это немного неэффективно будет.
смесь геншин + гта + людина павук. посмотрим
Очередная гачи помойка )
для минималки больее чем в половину меньше места на диске ,имеется ввиду что не загружать текстурки высокого качества?
А зачем 4к текстуры на 1080р или 1440р. Все логично-же.
Да ладно. Они чисто на рандом вкинули системки чтоб точно не лагало. Многие так делают
Скорее всего, эти системки просто временные заглушки. после збт и на оф. Релизе они будут более скромнее, так как сейчас игра в стации демо, которая будет на TGS
как это, что в минималках 40 гига, а реках 100? че за прикол xD
HD текстуры, в танках и тундре точно так-же, 40 гигов это для текстур низкого качества, а 100 гигов для остальных текстур
Текстуры высокого разрешения. В Diablo 4 например они занимают 69ГБ.
Эх. Презентовый трейлер все еще такой вайбовый. Жаль что игра вот прям такой как в трейлере не будет.
а можно скачать майнкрафт или роблокс и найти там сборку/сервер где ты сможешь нормально играть в гта без адских системных требований