Ananta 2025 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.9 101 оценка

RTX 3080 и 100 ГБ: системные требования Ananta - смеси GTA и Genshin Impact

Simple Jack Simple Jack

Пользователи сети обратили внимание на ПК-требования экшена Ananta. Конфигурации обнаружили в каталоге китайской мобильной платформы TapTap.

Системные требования Ananta

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);
  • Процессор: Core i5-9400F Ryzen 7 3700X;
  • Память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: GTX 1060 6 ГБ;
  • Место на диске: 40 ГБ;
  • Версия DirectX: 11.

Рекомендуемые:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядная);
  • Процессор: Core i7-12700K Ryzen 9 9900X;
  • Память: 32 ГБ;
  • Видеокарта: RTX 3080;
  • Место на диске: 100 ГБ;
  • Версия DirectX: 11.

Ananta описывают как смесь GTA и Genshin Impact. В ней геймеру возьмут под контроль элитного агента подразделения A.C.D. (Директората по борьбе с Хаосом), который должен следить за порядком в Нова-Сити.

Геймеров ждут встречи с разнообразными персонажами, динамичные сражения и решение головоломок. Кроме того, экшен предложит глубокую боевую систему, которую авторы из Naked Rain сравнивают с фильмами о кунг-фу. Также в сражениях можно будет использовать окружение.

Ananta выйдет на ПК, PS5, iOS и Android. Точная дата релиза не раскрывается, но на официальном сайте уже открыта предварительная регистрация.

Piccolo Daimao Jr

Откуда такие требования,за какие то мультики?

11
Raphtallia

1060 это высокие требования?

2
Spillik Raphtallia

Это скорее требования для фулхд с фср на перфоманс.

Raphtallia Spillik

Насчет фср спорно. А что не так с 1080р? Если моник небольшой, дюймов 18-20. То еще вполне норм.

1
kotasha

Хм странно рекомендуют Windows 10, притом что в октября офф сворачивают её поддержку, но dx 11.0 позабавил что они там курят ? Мин уже 12.0 давно вошёл в привычку.

2
Raphtallia

Просто они понимают что многие еще сидят на 10-ке и будут сидеть. Да и 12-шка не всегда работает стабильно в новинках. Чем больше настроек - тем-же лучше.

И да, не забывайте что это кросплатформа.

3
MunchkiN 616

проста дх11 это виндовс 7 и 8 первый уже не совместим с современными средсвами разработки а дх11 это шейдеры 5.0 значит. смотря что там за движок. для дх11 и дх12 нужна немного поразному делать игры и движки. можно конечно на 12 делать как на 11 но это немного неэффективно будет.

2
KleptomaniacalAlbert

смесь геншин + гта + людина павук. посмотрим

2
Flaur74

Очередная гачи помойка )

2
ДаДжи

для минималки больее чем в половину меньше места на диске ,имеется ввиду что не загружать текстурки высокого качества?

Raphtallia

А зачем 4к текстуры на 1080р или 1440р. Все логично-же.

hjbghv

Да ладно. Они чисто на рандом вкинули системки чтоб точно не лагало. Многие так делают

FluffyWood

Скорее всего, эти системки просто временные заглушки. после збт и на оф. Релизе они будут более скромнее, так как сейчас игра в стации демо, которая будет на TGS

1
Zick211

как это, что в минималках 40 гига, а реках 100? че за прикол xD

это никогда не шрекончитс

HD текстуры, в танках и тундре точно так-же, 40 гигов это для текстур низкого качества, а 100 гигов для остальных текстур

JustA_NiceGuy

Текстуры высокого разрешения. В Diablo 4 например они занимают 69ГБ.

Laver1

Эх. Презентовый трейлер все еще такой вайбовый. Жаль что игра вот прям такой как в трейлере не будет.

это никогда не шрекончитс

а можно скачать майнкрафт или роблокс и найти там сборку/сервер где ты сможешь нормально играть в гта без адских системных требований