В Ananta можно будет играть в футбол, работать курьером или копом

Ananta, которую многие прозвали "анимешной GTA" продолжает удивлять. Судя по утечкам из закрытой беты, которая прошла с 16 по 20 января, разработчики добавили в игру буквально все. Это не просто игра, а полноценная жизнь в урбанистическом мире со множеством различных ролей.

В бете доступно 5 глав. Персонажи разблокируются через историю, без гачи - только сюжет и прогресс. Игроки смогут побывать в игре курьерами, хакерами или копами. Можно ходить на свидания, посещать кинотеатры. Карта в игре выполнена наподобие Google Maps: игроки смогут назначать кратчайший маршрут до пункта назначения, а в некоторых местах можно будет телепортироваться.

Бои в игре динамичные, с комбо, уклонениями, хелс-барами и сменой оружия. Клипы показывают зрелищные комбо-атаки - плавные, кинематографичные, с QTE-элементами. Доступно множество мини-игр, но больше всего тестерам понравился футбол:

NetEase пока молчит, но утечки говорят сами за себя: Ananta не просто "анимешная GTA". Это, возможно, новая глава в истории открытых миров. Релиз ожидается во второй половине или конце 2026 года - возможно, сначала в Китае.