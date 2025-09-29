ЧАТ ИГРЫ
Ananta 2025 г.
Экшен, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
7.8 152 оценки

В "анимешной GTA" Ananta можно будет смотреть фильмы в кинотеатрах и ходить на свидания

2BLaraSex 2BLaraSex

Стремительно набирающая популярность игра Ananta, которую часто называют "анимешной GTA" за её открытый мир и стилистику, продолжает радовать игроков новыми деталями игрового процесса. Разработчики из студии Naked Rain и издатель NetEase представили новые механики, которые добавят в игру элементы социальной жизни и развлечений, делая её ещё более иммерсивной.

Из нового опубликованного геймплейного видео стало известно, что персонажи игры смогут не только сражаться со злодеями, но и культурно отдыхать в свободно от работы время. Например ходить в кинотеатр и смотреть небольшие фильмы.

В другом геймплейном видео главный герой приглашает девушку в кафе на свидание, где они мило болтают. Судя по другим геймплейным отрывкам, также можно будет ходить в клубы и танцевать. Неизвестно, насколько глубокой будет механика свиданий, но, понятное дело, на "горячий кофе" девушку нам вряд ли дадут пригласить.

Ananta, ранее известная как Project Mugen, уже собрала более 12 миллионов предварительных регистраций, что говорит о большом интересе к проекту. Игра сочетает в себе элементы GTA, Spider-Man, Sleeping Dogs и даже Watch Dogs, создавая уникальный мир с анимешной эстетикой. Добавление таких функций, как просмотр фильмов и свидания, делает Ananta ещё более привлекательной для фанатов жанра RPG и открытого мира.

21
9
Комментарии:  9
MNM 777

Хочу в игре любимые фильмы с Рамси посмотреть

13
AGS37

хватит уже этого дауна форсить везде

5
NРС
1
Yapa Skuda AGS37

Батя твой даун.

1
NРС

Ну хоть где-то на свидание схожу

6
Fedaykin
Dj NordSound

Какое ето дерьмо а не игра

4
J a r v i s

Ирл всё-таки интереснее это делать, советую попробовать))

2