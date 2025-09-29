В "анимешной GTA" Ananta можно будет смотреть фильмы в кинотеатрах и ходить на свидания

Стремительно набирающая популярность игра Ananta, которую часто называют "анимешной GTA" за её открытый мир и стилистику, продолжает радовать игроков новыми деталями игрового процесса. Разработчики из студии Naked Rain и издатель NetEase представили новые механики, которые добавят в игру элементы социальной жизни и развлечений, делая её ещё более иммерсивной.



Из нового опубликованного геймплейного видео стало известно, что персонажи игры смогут не только сражаться со злодеями, но и культурно отдыхать в свободно от работы время. Например ходить в кинотеатр и смотреть небольшие фильмы.

В другом геймплейном видео главный герой приглашает девушку в кафе на свидание, где они мило болтают. Судя по другим геймплейным отрывкам, также можно будет ходить в клубы и танцевать. Неизвестно, насколько глубокой будет механика свиданий, но, понятное дело, на "горячий кофе" девушку нам вряд ли дадут пригласить.

Ananta, ранее известная как Project Mugen, уже собрала более 12 миллионов предварительных регистраций, что говорит о большом интересе к проекту. Игра сочетает в себе элементы GTA, Spider-Man, Sleeping Dogs и даже Watch Dogs, создавая уникальный мир с анимешной эстетикой. Добавление таких функций, как просмотр фильмов и свидания, делает Ananta ещё более привлекательной для фанатов жанра RPG и открытого мира.