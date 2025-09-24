"Все хотят аниме и GTA": количество предрегистраций Ananta уже перевалило за 11 миллионов

У городского боевика Ananta стремительно растёт аудитория ещё до релиза. Согласно последним данным создателей, число предрегистраций превысило 11 млн, причём свыше миллиона заявок прибавилось всего за 10 часов после выхода нового трейлера. В соцсетях это уже назвали «победой смеси из аниме-эстетики и открытого мира в духе GTA» — именно такой формулы и придерживается проект.

Что обещают разработчики. Главная ставка — на ощущение живого мегаполиса: маршрут до цели можно прокладывать через крыши, метро, автобусы, подземные уровни и оживлённые проспекты. NPC реагируют на поведение игрока и генерируют ситуации — от случайных разговоров до столкновений банд, перерастающих в события. Боевая система держится на импровизации: разрешено использовать окружение (урны, спортинвентарь и т. п.), подбирать оружие у врагов, комбинировать стили, полагаться на тайминги уклонов и блоков для эффектных контратак. Авторы уверяют, что каждый бой «уникален и непредсказуем», а динамика сражений напоминает сцены из культовых боевиков.

На фоне резкого скачка цифр предрегистраций часть игроков ликует («поезд хайпа пошёл», «жду релиз»), другие скептичны и считают показатели инструментом подогрева интереса. В обсуждениях многих беспокоит вопрос монетизации игры. Проект заявлен, как F2P без знакомой механики "гачи", а значит игрокам могут навязать другие неприятную модель. Также игроки волнуются из-за пострелизной поддержки, которая может превратить игру в "бесконечный фарм" ресурсов ради нового контента.

Как будет обстоять дела на самом дела, мы сможем узнать только после выхода игры. Ananta разрабатывается для PlayStation 5, PC, iOS и Android. Точной даты выхода пока нет, но её могут объявить на Tokyo Game Show 2025 (25–28 сентября).