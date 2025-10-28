ЧАТ ИГРЫ
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир
0 0 оценок

Anchor - новая игра на выживание с элементами Rust и Subnautica, предлагает погрузиться в морские глубины

KoRnEr KoRnEr

Anchor — это новая игра на выживание под водой от разработчика Fearem. По сути, она сочетает в себе более суровые условия выживания, которые так нравятся игрокам в Rust, с подводным сеттингом Subnautica, создавая новый игровой опыт.

Действие игры разворачивается в антиутопическом мире, где ядерный апокалипсис вынудил человечество переселиться в океан в поисках нового способа выжить. Вы сможете объединиться с другими игроками на серверах, рассчитанных на 150 человек, или отправиться в подводное путешествие в одиночку, пытаясь выжить самостоятельно.

В игре также будут доступны PvE-режимы для тех, кто не хочет сталкиваться с угрозой со стороны других игроков в дополнение ко всем остальным опасностям, связанным с жизнью под водой, среди которых, помимо прочего, необходимость постоянно дышать, сохранять своё убежище в целости и не становиться добычей акул.

В то время как Subnautica предлагала игрокам нечто совершенно новое — инопланетный подводный мир, — в Anchor действие происходит на Земле (и в воде) в собственной версии земных океанов. Будет интересно посмотреть, какую роль в Anchor будут играть другие морские обитатели, помимо хищников вроде акул, когда игра выйдет в будущем.

На данный момент игра выйдет на ПК, и пока ничего не известно о возможном релизе на консолях в будущем. Но это всегда может измениться. Будем надеяться, что мы скоро узнаем, когда выйдет Anchor, или хотя бы получим возможность поиграть в неё на предстоящем Steam Next Fest или аналогичном мероприятии.

Комментарии:  6
ceratops95

за ихтиандров мы еще не играли там вроде игра сирена должна выйти

2
Fyrix

Интересный концепт.

1
Ammati

Интерфейс по стилю выглядит не очень. В остальном глянуть интересно.

1
WufGamesTopS

Ерунда по виду. После субнатики не проходила особо другие игры тематики морской. Это прям выглядит как солянка без изюминки.

1
Иваныч из Тулы

Если будет возможность одиночной игры - то можно опробовать, иначе мимо меня.

1
WerGC

бл.ть уже и до моря добрались