Anchor - новая игра на выживание с элементами Rust и Subnautica, предлагает погрузиться в морские глубины

Anchor — это новая игра на выживание под водой от разработчика Fearem. По сути, она сочетает в себе более суровые условия выживания, которые так нравятся игрокам в Rust, с подводным сеттингом Subnautica, создавая новый игровой опыт.

Действие игры разворачивается в антиутопическом мире, где ядерный апокалипсис вынудил человечество переселиться в океан в поисках нового способа выжить. Вы сможете объединиться с другими игроками на серверах, рассчитанных на 150 человек, или отправиться в подводное путешествие в одиночку, пытаясь выжить самостоятельно.

В игре также будут доступны PvE-режимы для тех, кто не хочет сталкиваться с угрозой со стороны других игроков в дополнение ко всем остальным опасностям, связанным с жизнью под водой, среди которых, помимо прочего, необходимость постоянно дышать, сохранять своё убежище в целости и не становиться добычей акул.

В то время как Subnautica предлагала игрокам нечто совершенно новое — инопланетный подводный мир, — в Anchor действие происходит на Земле (и в воде) в собственной версии земных океанов. Будет интересно посмотреть, какую роль в Anchor будут играть другие морские обитатели, помимо хищников вроде акул, когда игра выйдет в будущем.

На данный момент игра выйдет на ПК, и пока ничего не известно о возможном релизе на консолях в будущем. Но это всегда может измениться. Будем надеяться, что мы скоро узнаем, когда выйдет Anchor, или хотя бы получим возможность поиграть в неё на предстоящем Steam Next Fest или аналогичном мероприятии.