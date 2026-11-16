Китайская инди-студия Bamboo Games при поддержке издателя CubeGame выпустила финальное обновление 1.0 для исторической стратегии Ancient Warfare: The Han Dynasty на платформе Steam. Проект покинул ранний доступ спустя 3 года и 1 месяц после запуска, состоявшегося в 2023 году. Главным нововведением релизной сборки стало добавление фракции У в режим завоевания Conquest Mode. Игроки получили возможность возглавить армию под руководством таких полководцев, как Сунь Цюань и Сунь Шансян, чтобы сразиться на полях битв эпохи Троецарствия.

Игра представляет собой гибрид глобальной стратегии, тактики в реальном времени и ролевых элементов, выполненный в стилистике китайской живописи тушью. В центре сюжета находится эпоха Восточной Хань и противостояние экспедиционной армии с племенами хунну в Западном крае, а масштабные сражения позволяют сталкивать одновременно на экране огромные армии по правилам, близким к серии Total War. Несмотря на официальный выход версии 1.0, Ancient Warfare: The Han Dynasty по-прежнему не переведена на русский язык - пользователям доступны только упрощенный китайский и английский интерфейсы, причем качество английской локализации и ранее вызывало нарекания у сообщества. Кроме того, в проекте насчитывается всего 3 достижения Steam при наличии поддержки модификаций через Steam Workshop.

Релизу полной версии предшествовал затяжной конфликт разработчиков с аудиторией. После длительного перерыва в крупных обновлениях, затянувшегося почти на 1 год, студия Bamboo Games объявила о невозможности завершить игру в запланированном объеме. Буквально на следующий день команда представила свой следующий проект - ролевой экшен с элементами стратегии Warfront: Three Kingdoms, который игроки сразу прозвали китайским ответом Mount & Blade. Подобный шаг вызвал резкую волну критики в сообществе: покупатели обвинили авторов в том, что те забросили недоделанную стратегию и потратили средства с ее продаж на разработку новой игры, из-за чего недавний рейтинг проекта в Steam в определенный момент обрушился до 9% положительных отзывов.

Столкнувшись с массовым недовольством, коллектив из 5 человек, который на старте разработки состоял всего из супружеской пары энтузиастов, опубликовал открытое письмо с извинениями. В нем авторы признали утрату доверия со стороны фанатов и пообещали довести начатое до конца, выпустив серию патчей с оптимизацией производительности, исправлением утечек памяти, ускорением сохранений, а также функциями автоматической прокачки генералов и застройки городов.

Мы поняли, что не должны использовать корректировки планов разработки как предлог для резкого завершения игры, и не можем допустить, чтобы доверившиеся игроки ушли разочарованными. После тщательных обсуждений решено исправить известные ошибки, оптимизировать производительность, добавить новый контент и обеспечить проекту максимально достойный финал.

- команда студии Bamboo Games

Несмотря на выход версии 1.0, интерес аудитории к игре остается сдержанным. Общий рейтинг Ancient Warfare: The Han Dynasty на SteamDB составляет 65.19%, в самом Steam отзывы остаются смешанными на базе 1716 рецензий, а суточный пик онлайна на старте финальной версии достиг 13 человек при историческом рекорде в 1103 игрока. По случаю релиза и участия в фестивале Ancient Costume Game Festival стратегию продают со скидкой 30% за 504 рубля вместо стандартных 720 рублей.

Примечательно, что даже в заметке о релизе полной версии разработчики отдельно напомнили о сиквеле Warfront: Three Kingdoms. Его демоверсия недавно впервые прошла открытое тестирование на офлайн-фестивале в Гуанчжоу, где посетители положительно оценили обновленную графику и боевые системы. При этом точная дата выхода следующей игры Bamboo Games пока не объявлена, а команда продолжает доработку проекта.