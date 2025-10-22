В Steam стала доступна демо-версия стратегии Ancient Wars: Sparta HD

Студия JOTASOFT STUDIOS выпустила в Steam демо версию ремастера классической стратегии в реальном времени Ancient Wars: Sparta HD.

Эта версия позволяет игрокам ознакомиться с основными элементами обновленной игры. В ней можно пройти по одной миссии из каждой из трех кампаний за спартанцев, персов и египтян. Также для игры доступны избранные карты и многопользовательский режим, включая рейтинговые сражения в Лиге Спарты. Кроме того, игрокам предоставлен полноценный редактор карт для создания собственных сценариев. Разработчики обещают ежемесячно добавлять новый контент, включая цивилизации и поля сражений.

Полная версия Ancient Wars: Sparta HD запланирована к выходу в 2026 году. Вместе с этим студия анонсировала проект под названием Ancient Wars: History Edition. Это будет новая игра, которая объединит контент из Ancient Wars: Sparta и Ancient Wars: Medieval Crusades. Сообщается, что для владельцев оригинальных игр History Edition будет бесплатной.

Оригинальная Ancient Wars: Sparta вышла в 2006 году и запомнилась игрокам возможностью детальной настройки юнитов путем оснащения их различным оружием и броней, а также наличием героев с системой развития в стиле RPG.