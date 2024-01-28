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Ancient Weapon Holly 08.03.2024
Экшен, Вид сверху
8.8 5 оценок

Ancient Weapon Holly выйдет 8 марта на PS5, Switch и PC, версия для PS4 задержится

ltdx
Новости

Рогалик Ancient Weapon Holly выйдет на PlayStation 5, Switch и PC (через Steam) 8 марта, а позже — на PlayStation 4, объявили издатель ACQUIRE и разработчик Aniplex.

Холли, гуманоидное оружие массового поражения, заточенное в лабиринте из-за его способности уничтожать все живое, клянется отомстить людям после пробуждения от сна, длившегося тысячи лет.

В сражениях предстоит полагаться на смекалку. В частности, игровая механика располагается к тому, чтобы игрок не шел напролом, а применял всевозможные тактические уловки — заманивал врагов в ловушки, а также прокачивал способности главной героини.

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