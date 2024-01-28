Ancient Weapon Holly выйдет 8 марта на PS5, Switch и PC, версия для PS4 задержится

Когда-то, в далёкие времена, когда человечество только начинало строить свои цивилизации, на земле разгорелась страшная война.

Из всех видов оружия, которые были созданы людьми, одним из самых ужасных было автономное оружие в облике юной девы. Она могла раздирать землю своими руками, как бич, сметать все постройки на своём пути, а её алые глаза хладнокровно уничтожали людей. Народ дал ей имя Холли, и из страха перед её несметной силой её заточили глубоко под землю.

Спустя тысячелетия Холли проснулась в тёмных подземных руинах, исполненная ненависти к людям. Хотя её сила ослабла, желание отомстить только усилилось.

В этой игре вам предстоит защищать алтарь — источник похищенной силы Холли. Во время прохождения вам предстоит преодолевать препятствия, собирать артефакты, улучшать свои способности и готовиться к битве с человечеством.