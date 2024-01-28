Ancient Weapon Holly выйдет 8 марта на PS5, Switch и PC, версия для PS4 задержится

Рогалик Ancient Weapon Holly выйдет на PlayStation 5, Switch и PC (через Steam) 8 марта, а позже — на PlayStation 4, объявили издатель ACQUIRE и разработчик Aniplex.
Холли, гуманоидное оружие массового поражения, заточенное в лабиринте из-за его способности уничтожать все живое, клянется отомстить людям после пробуждения от сна, длившегося тысячи лет.
В сражениях предстоит полагаться на смекалку. В частности, игровая механика располагается к тому, чтобы игрок не шел напролом, а применял всевозможные тактические уловки — заманивал врагов в ловушки, а также прокачивал способности главной героини.
фи гадость