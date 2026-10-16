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Angelfall TBA
Экшен, Ролевая, Слэшер, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив, Рогалик
8.5 2 оценки

The Third One представила трейлер Angelfall - рогалик-хоррора, где вы играете за Архидемона

KoRnEr KoRnEr

The Third One представила дебютный трейлер Angelfall — нового рогалик-хоррора с элементами обратного хоррора. В отличие от классических хорроров, где игрок выступает жертвой, здесь ему отведена роль Архидемона, сеющего разрушение.

Согласно официальному описанию, Angelfall предлагает:

  • Сражения с бесконечными армиями Света — сотни врагов одновременно.
  • Сбор душ побеждённых противников.
  • Разрушительные синергии и новые способности, открывающиеся по мере прогресса.
  • Битвы с боссами и несколько «промышленных поломок» по ходу прохождения.

Визуальный стиль игры — мрачный и жуткий, соответствующий тематике. Саундтрек выполнен в жанре хэви-метал и, по мнению авторов, мог бы посоперничать с работами Мика Гордона.

По описанию, в Angelfall происходит столько событий одновременно, что игра подходит для расслабленного просмотра — например, с прохладительным напитком, наблюдая за игрой другого. Некоторые могут сравнить это с «настоящим кино».

Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Кроме того, доступна бесплатная демоверсия, которую можно попробовать прямо сейчас.

Дата выхода Angelfall пока не объявлена.

ПК 1 Анонсы 1 Трейлеры 1
14
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
NecessaryGiant

Какой же это мусор, даже для мобилы это очень плохо выглядит. Как на это смотреть "с прохладительным напитком" – загадка, ведь на экране буквально ничего интересного не происходит