The Third One представила трейлер Angelfall - рогалик-хоррора, где вы играете за Архидемона

The Third One представила дебютный трейлер Angelfall — нового рогалик-хоррора с элементами обратного хоррора. В отличие от классических хорроров, где игрок выступает жертвой, здесь ему отведена роль Архидемона, сеющего разрушение.
Согласно официальному описанию, Angelfall предлагает:
- Сражения с бесконечными армиями Света — сотни врагов одновременно.
- Сбор душ побеждённых противников.
- Разрушительные синергии и новые способности, открывающиеся по мере прогресса.
- Битвы с боссами и несколько «промышленных поломок» по ходу прохождения.
Визуальный стиль игры — мрачный и жуткий, соответствующий тематике. Саундтрек выполнен в жанре хэви-метал и, по мнению авторов, мог бы посоперничать с работами Мика Гордона.
По описанию, в Angelfall происходит столько событий одновременно, что игра подходит для расслабленного просмотра — например, с прохладительным напитком, наблюдая за игрой другого. Некоторые могут сравнить это с «настоящим кино».
Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Кроме того, доступна бесплатная демоверсия, которую можно попробовать прямо сейчас.
Дата выхода Angelfall пока не объявлена.
Какой же это мусор, даже для мобилы это очень плохо выглядит. Как на это смотреть "с прохладительным напитком" – загадка, ведь на экране буквально ничего интересного не происходит