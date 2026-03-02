Разработчики RPG Angelic: Dark Symphony отказались от NFT и вернулись к мрачному сюжету

Студия Metaverse Game Studios объявила о масштабном ребрендинге и смене курса разработки своего флагманского проекта. Игра, ранее известная как Angelic: The Chaos Theatre, официально получила новый подзаголовок — Dark Symphony. Это решение знаменует возвращение проекта к его первоначальным корням: мрачной, сюжетно-ориентированной научно-фантастической RPG.

Разработчики пояснили, что изменения призваны точнее отразить нынешнюю идентичность игры. При этом соревновательный режим The Chaos Theatre не отменяется — он остается в планах студии, но теперь позиционируется как бесплатное DLC, которое выйдет уже после релиза основной кампании Dark Symphony.

Одним из самых резонансных заявлений студии стал полный отказ от блокчейн-технологий. Команда окончательно отменила запуск собственного токена Angelverse и любых связанных с ним NFT-функций. В своем обращении авторы подчеркнули, что игровая индустрия должна строиться на страсти, а не на спекуляциях:

Мы отказываемся позволять инсайдерам, биржам или маркет-мейкерам эксплуатировать наших игроков. Мы отказываемся позволять жадности определять нашу вселенную.

— заявили в Metaverse Game Studios.

Благодаря этому решению Angelic сохраняет полноценное присутствие в магазинах Steam и Epic Games Store, так как проект более не классифицируется как блокчейн-игра. Помимо организационных изменений, студия продемонстрировала значительный скачок в визуальном качестве. Герои игры, такие как Селина, Аврора и Чун, получили обновленные гиперреалистичные модели. Разработчики делают ставку на глубокую систему кастомизации, которая позволит игрокам настраивать мельчайшие детали внешности: от формы и густоты ресниц до возможности наделить персонажа гетерохромией.

На текущий момент команда сосредоточена на полировке игровых механик и подготовке новых геймплейных трейлеров. Крупные контентные обновления по Angelic: Dark Symphony ожидаются в течение 2026 года.