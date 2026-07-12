Десять лет крови, пота и слёз: Angels Fall First официально вышла в релиз версии 1.0

Масштабный научно-фантастический тактический шутер от первого лица Angels Fall First официально покинул стадию раннего доступа в магазине Steam с 82% положительных отзывов. Независимая студия Strangely Interactive Ltd завершила этот затянувшийся этап производства, который длился с 1 октября 2015 года. Разработчики открыто признались, что на доведение амбициозного проекта до полноценной финальной версии у них ушло более 10 лет упорной командной работы. В честь знакового события авторы опубликовали специальный праздничный трейлер.

Крупное обновление под номером 1.0 принесло в игру полноценное современное графическое ядро, детальное интерактивное обучение для новичков, а также продвинутый искусственный интеллект для виртуальных бойцов. Команда проекта честно предупредила преданных фанатов, что их детище является классической олдскульной игрой и не претендует на звание вылизанного высокобюджетного продукта, поэтому в нём всё ещё могут встречаться мелкие технические огрехи. В настоящий момент создатели уже ведут активную подготовку первых исправлений, направленных на улучшение баланса оружия и оптимизацию сетевого кода.

Ключевой особенностью этого космического симулятора военных действий является уникальная комбинация сражений в различных плоскостях. Пользователи могут одновременно принимать непосредственное участие в масштабных наземных баталиях с применением бронетехники, пилотировать огромные звёздные крейсеры и устраивать динамичные перестрелки с пехотой внутри вражеских орбитальных станций. Все представленные соревновательные режимы полностью поддерживают игру в одиночном автономном формате благодаря умным ботам, которые способны заменять живых игроков в матчах численностью до 64 персонажей.

Официальный релиз финальной версии игры на персональных компьютерах состоялся 11 июля 2026 года. До 18 июля в цифровом сервисе Valve на покупку тактического боевика будет действовать временная праздничная скидка в размере 10 процентов.